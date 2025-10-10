Эксперт Хейфец: Премия Мачадо означает попытку придать легитимность Эдмундо Гонсалесу

Значительная часть европейских стран считает венесуэльского политика Эдмундо Гонсалеса победителем на прошедших в 2024 году президентских выборах

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 октября. /ТАСС/. Присуждение Нобелевской премии мира Марии Корине Мачадо стоит расценивать как попытку придать дополнительную легитимность венесуэльскому политику Эдмундо Гонсалесу как человеку, которого значительная часть европейских стран считает победителем на прошедших в 2024 году президентских выборах. Такое мнение высказал ТАСС директор Центра ибероамериканских исследований Санкт-Петербургского государственного университета, профессор РАН, главный редактор журнала "Латинская Америка" Виктор Хейфец.

"Здесь два момента: надо смотреть, кому премию дали и кому премию не дали. Многие ожидали, дадут или не дадут Нобелевскую премию мира [президенту США] Дональду Трампу. На мой взгляд, ее вполне ожидаемо не дали, потому что Мария Корина Мачадо, в отличие от Трампа, олицетворяет все то, антиподом чего является Трамп. Он воинствующий консерватор, она больше укладывается в повестку, приемлемую для Нобелевского комитета: женщина, борец за права человека, глобалист", - сказал Хейфец.

Применительно к кандидатуре Мачадо это еще и "демонстрация поддержки значительной части Нобелевского комитета, по крайней мере, его европейской части точно, венесуэльской оппозиции, которую большинство европейских стран считает победителем прошедших президентских выборов", отметил ученый. Во многих европейских странах не признают победу Николаса Мадуро и считают победителем выборов Эдмундо Гонсалеса, руководителем избирательной кампании которого была Мария Корина Мачадо. Она считается "одним из главных, если не главным, голосов венесуэльской оппозиции", пояснил ученый.

"Поэтому это следует воспринимать и как признание ее политической деятельности, так и попыткой придать дополнительную легитимность венесуэльскому политику Эдмундо Гонсалесу. Это не только по поводу Марии Корины Мачадо, это и по поводу Эдмундо Гонсалеса тоже", - считает он.

То, что Нобелевскую премию мира получит Мачадо, - "это в данном случае подтверждение общей тенденции", указал Хейфец. По его словам, это не означает, что европейское сообщество собирается предпринимать какие-то организационные шаги, "но это значит, что, конечно, эта премия будет использована как символ внутриполитической борьбы в Венесуэле".