ЦАХАЛ корректирует позиции в секторе Газа

Сообщений об инцидентах не поступало

Редакция сайта ТАСС

ТЕЛЬ-АВИВ, 10 октября. /ТАСС/. Войска Южного командования Армии обороны Израиля корректируют оперативные позиции в секторе Газа, сообщила армейская пресс-служба. Сообщений о каких-либо серьезных инцидентах или нарушениях вступившего в силу соглашения о прекращении огня по состоянию на 18:00 мск не поступало.

Читайте также

"Это великолепно для Израиля, мусульман и арабских стран". Главное о сделке по Газе

"Войска Южного командования корректируют оперативные позиции в секторе Газа", - говорится в заявлении армейской пресс-службы. Ранее в ведомстве сообщили, что "соглашение о прекращении огня вступило в силу в 12:00 (совпадает с московским - прим. ТАСС)". Тогда же в пресс-службе добавили, что "с 12:00 войска ЦАХАЛ занимают позиции вдоль обновленных линий дислокации в рамках соглашения о прекращении огня и подготовки к возвращению заложников".

В ночь на 10 октября канцелярия израильского премьера проинформировала, что правительство еврейского государства утвердило "сделку по освобождению всех заложников - и живых, и погибших". 9 октября президент США Дональд Трамп заявил, что представители Израиля и радикального палестинского движения ХАМАС по итогам переговоров в Египте достигли договоренностей насчет первого этапа мирного плана. По его словам, этот этап предполагает освобождение всех заложников "в ближайшее время" и отвод израильских войск к согласованной линии внутри Газы.

Вечером 9 октября официальный представитель израильского правительства Шош Бедросян сообщила на брифинге, что режим прекращения огня в анклаве вступит в силу в течение 24 часов после одобрения кабмином этих договоренностей. Израильские войска в этот момент будут выведены из центральных районов Газы и разместятся на согласованной линии внутри сектора. При этом под военным контролем Израиля останется 53% территории анклава, уточнила Бедросян. Затем, по ее словам, "откроется 72-часовое окно", и за это время все израильские заложники будут возвращены домой.