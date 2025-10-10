"Евротройка" заявила о разработке новых механизмов для усиления давления на РФ

Лидеры стран отметили, что хотели бы достичь этого в "тесном сотрудничестве с США"

БЕРЛИН, 10 октября. /ТАСС/. Великобритания, Германия и Франция ("евротройка") хотят разработать новые механизмы для усиления давления на Россию. Об этом говорится в совместном заявлении по итогам консультаций лидеров трех стран - премьер-министра Кира Стармера, канцлера Фридриха Мерца и президента Эмманюэля Макрона. Текст распространила пресс-служба правительства ФРГ.

Лидеры "евротройки" сообщили, что якобы "повысят давление на Россию" и с этой целью "намерены добиться прогресса в использовании стоимости замороженных российских государственных активов для поддержки украинских вооруженных сил". "Мы хотим этого достичь в тесном сотрудничестве с США", - отметили Стармер, Мерц и Макрон.

"Мы хотим разработать новые смелые и новаторские механизмы, чтобы <...> повысить давление", - утверждается в их заявлении. Лидеры трех стран в этом контексте указали на меры против так называемого теневого флота и подчеркнули, что продолжат оказывать помощь Киеву, в том числе в рамках "коалиции желающих".

Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, европейская партия войны сохраняет свой тренд и не унимается, что контрастирует с подходом, которого придерживаются лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп.