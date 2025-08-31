Это ярко контрастирует с подходами российского лидера и американского президента Дональда Трампа, отметил представитель Кремля

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Европейская партия войны сохраняет свой тренд и не унимается, что контрастирует с подходом, которого придерживаются президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам ВГТРК, комментируя резкие заявления западных лидеров в адрес президента РФ.

"Европейская партия войны сохраняет свой основной тренд. Они не унимаются. Это ярко контрастирует с тем подходом, например, которого придерживается наш президент, президент Путин, да и президент США Трамп", - подчеркнул Песков.

Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Германия находится в состоянии конфликта с Россией. Такая ситуация, по его мнению, связана с тем, что РФ якобы "дестабилизирует большую часть" ФРГ и проводит операции по вмешательству через соцсети. Мерц также заявил, что "именно таким видит президента России Владимира Путина", когда журналист телеканала попросил его прокомментировать слова французского лидера Эмманюэля Макрона, назвавшего президента России "хищником у дверей" Европы.