Мелания Трамп: Россия и США планируют вскоре вернуть больше украинских детей

Первая леди Соединенных Штатов выразила озабоченность относительно перемещенных детей, которым исполнилось 18 лет в РФ

ВАШИНГТОН, 10 октября. /ТАСС/. Россия и США планируют в ближайшем будущем обеспечить воссоединение с семьями дополнительного числа украинских детей, которые ранее были разлучены с родными из-за боевых действий. Об этом сообщила первая леди США Мелания Трамп.

"Работа над этим продолжается. Уже реализуются планы по воссоединению большего числа детей в ближайшем будущем", - сказала она журналистам в Белом доме. "Я надеюсь, что мир наступит скоро. Он может начаться с наших детей", - добавила первая леди США.

"Кроме того, я выразила озабоченность относительно тех, кто был несовершеннолетним в то время, когда был перемещен из-за войны, но после этого достиг совершеннолетия и сейчас находится в России", - сообщила Мелания Трамп. По ее словам, "для их безопасного возвращения требуется скоординированная помощь". "В связи с этим Россия согласилась обеспечить воссоединение [с семьями] тех, кому недавно исполнилось 18 лет", - добавила Мелания Трамп.

Первая леди США ранее заявила, что обсудила с президентом России Владимиром Путиным тему украинских детей, находящихся в РФ.