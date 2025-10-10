Белый дом подтвердил сокращение госаппарата США из-за шатдауна

Пресс-секретарь Кэролайн Ливитт ранее анонсировала, что в условиях приостановки работы правительства будут уволены тысячи госслужащих

ВАШИНГТОН, 10 октября. /ТАСС/. Директор Административно-бюджетного управления Белого дома Рассел Воут подтвердил начало сокращения численности американского государственного аппарата в увязке с нынешней частичной приостановкой работы правительства США ввиду отсутствия бюджетного финансирования (шатдауном).

"Сокращения кадров начались", - написал Воут в социальной сети X. Никаких деталей он не привел.

Ранее американская администрация несколько раз заявила о том, что Белый дом собирается воспользоваться шатдауном в том числе для дальнейшего сокращения численности сотрудников различных структур исполнительной ветви власти США. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт уточнила 2 октября, что в условиях шатдауна будут уволены тысячи государственных служащих. Урезанием госаппарата ранее занимался американский предприниматель Илон Маск, курировавший на общественных началах работу ведомства по повышению эффективности федерального правительства (DOGE). В мае Маск покинул администрацию США и вернулся в частный сектор.

Федеральное правительство США частично приостановило работу в полночь 1 октября (07:00 мск) в связи с отсутствием финансирования. Это произошло из-за того, что представители правящей Республиканской и оппозиционной Демократической партий в Конгрессе США не могут договориться о ряде статей расходов, в том числе в сфере здравоохранения, и обвиняют друг друга в провоцировании шатдауна и его затягивании в политических целях.

Согласно законодательству США, министерства и ведомства, отвечающие за обеспечение национальной безопасности и внешнеполитическую деятельность, продолжают работу в случае приостановки финансирования федерального правительства. Аналогичные требования предъявляются и тем госслужащим, деятельность которых направлена на "защиту жизни и собственности". Те сотрудники госучреждений, которые вынуждены выходить на работу в подобных условиях, не получают жалование, однако оно обычно выплачивается им после того, как вопрос с поступлением средств урегулирован.

С 1977 года финансирование работы федерального правительства прерывалось в связи с разногласиями между администрацией и Конгрессом более 20 раз. Самый продолжительный период составил 35 дней - с 22 декабря 2018 года по 25 января 2019 года - в первый президентский срок Дональда Трампа.