Ас-Сиси пригласил Мерца на церемонию подписания соглашения по Газе

О том, когда именно состоится церемония, не сообщается

Редакция сайта ТАСС

КАИР, 10 октября. /ТАСС/. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси пригласил канцлера ФРГ Фридриха Мерца лично посетить церемонию подписания соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Это произошло в ходе телефонного разговора египетского лидера с главой германского кабмина.

"Приглашаю вас принять участие в торжественных мероприятиях, которые пройдут в Египте по случаю заключения соглашения о прекращении огня в Газе", - приводит слова ас-Сиси канцелярия египетского лидера на своей странице в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). О том, когда именно состоится церемония, не сообщается.

Со своей стороны пресс-служба правительства ФРГ проинформировала, что Мерц в ходе беседы "поблагодарил президента ас-Сиси за посредничество в усилиях по прекращению войны в Газе и отметил его вклад как организатора проведения мирных переговоров". "Канцлер подчеркнул, что Германия вместе с Египтом будет активно работать над освобождением заложников, обеспечением стабильного режима прекращения огня, предоставлением гуманитарной помощи и восстановлением Газы", - сообщили журналистам в кабмине ФРГ.

Ранее в пятницу американский портал Axios проинформировал со ссылкой на источники, что президент США Дональд Трамп планирует провести встречу с участием лидеров ряда государств по урегулирования конфликта в секторе Газа во время своей поездки в Египет на следующей неделе. По данным портала, "ожидается участие лидеров или министров иностранных дел Германии, Франции, Великобритании, Италии, Катара, ОАЭ, Иордании, Турции, Саудовской Аравии, Пакистана и Индонезии". Премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху, предположительно, участвовать не будет. Организацией встречи занимается президент Египта. Встреча может состояться 13 или 14 октября в Шарм-эш-Шейхе.

10 октября израильские военные объявили, что соглашение о прекращении огня в Газе вступило в силу 10 октября в 12:00 мск и что войска "заняли позиции вдоль обновленных линий дислокации". С этого момента, указали в ЦАХАЛ, начался отсчет 72 часов до освобождения заложников, удерживаемых палестинским движением ХАМАС и его союзниками в секторе Газа.

В ночь на 10 октября канцелярия израильского премьера проинформировала, что правительство еврейского государства утвердило "сделку по освобождению всех заложников - и живых, и погибших". 9 октября Трамп заявил, что представители Израиля и ХАМАС по итогам переговоров в Египте достигли договоренностей насчет первого этапа мирного плана. По его словам, этот этап предполагает освобождение всех заложников "в ближайшее время" и отвод израильских войск к согласованной линии внутри Газы.