Законодатель США поблагодарила Путина за слова о Трампе и Нобелевской премии

Анна Паулина Луна считает, что Нобелевский комитет утратил доверие

ВАШИНГТОН, 10 октября. /ТАСС/. Член Палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна (республиканка, от штата Флорида) выразила признательность президенту России Владимиру Путину за его заявления, касающиеся Нобелевской премии мира и американского лидера Дональда Трампа.

Как она написала в X, Трамп "заслужил Нобелевскую премию мира за прекращение восьми войн". По ее мнению, Нобелевский комитет "утратил доверие". "Спасибо президенту России за поддержку президента США!" - подчеркнула Луна. Она добавила в это сообщение изображения флагов России и США, а также голубя мира.

Законодатель США опубликовала фрагмент записи выступления президента России. В нем Путин отметил, что Трамп "реально много делает для того, чтобы разрешить такие сложные, годами, а то и десятилетиями длящиеся кризисы". Российский лидер подчеркнул, что авторитет Нобелевского комитета "в значительной степени утрачен". В пятницу комитет сообщил, что Нобелевская премия мира в этом году будет присуждена оппозиционному экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо. Трамп не раз выражал уверенность в том, что он сам заслуживает этой премии.

Кроме того, Луна написала в X: "Спасибо вам, первая леди США [Мелания Трамп]. Готовность и России, и Украины работать над урегулированием этих конфликтов дает надежду на более светлое будущее", - написала она. Мелания Трамп ранее заявила, что поддерживает с президентом РФ контакт на тему детей, вынужденно перемещенных из-за конфликта на Украине.