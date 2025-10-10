Мнение

Как и почему Трамп упустил в этом году Нобелевскую премию мира

Андрей Шитов — о том, чего теперь ждут от президента США и светят ли ему еще лавры миротворца

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Mark Schiefelbein

Что лучше для урегулирования на Украине — быть президенту США Дональду Трампу лауреатом Нобелевской премии мира или не быть? Этот вопрос, которым я задавался все последние дни, остался риторическим.

Сегодня на фоне ажиотажных ожиданий норвежский Нобелевский комитет объявил о присуждении премии мира за 2025 год лидеру венесуэльской оппозиции Марии Корине Мачадо. За "неустанную работу по продвижению демократических прав для народа Венесуэлы и за ее борьбу, направленную на справедливый и мирный переход от диктатуры к демократии" у нее на родине.

То есть Трамп, как ни старался, вожделенную награду не получил. Перспектива для него отодвинулась как минимум на год. И вряд ли его в этом контексте утешит то, что он и сам враждует с правительством нынешнего президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Предлогом служит борьба с наркотрафиком, а на деле, по мнению многих специалистов, США пытаются организовать смену режима в Каракасе.

А судьи кто?

Венесуэльская диссидентка Мачадо не была фавориткой у букмекеров. Насколько велики ее реальные заслуги — вопрос открытый, учитывая, что, по завещанию Альфреда Нобеля, премия его имени должна присуждаться "тому, кто внесет весомый вклад в сплочение народов, ликвидацию или сокращение численности постоянных армий или в развитие мирных инициатив". Но то, что Трампа награда обойдет стороной, хором предсказывали и он сам, и многие более или менее осведомленные наблюдатели.

Комитет, присуждающий премию, состоит из пяти назначенцев ведущих политических партий Норвегии; в общих чертах он отражает состав парламента страны и царящие в нем настроения. 40-летний председатель комитета Йорген Ватне Фриднес — выдвиженец правящей Рабочей партии — в интервью британской The Telegraph перед объявлением нового лауреата заявил, что в нынешнем году ему и его коллегам пришлось работать в условиях небывалого "внимания и сфокусированности". Слово "давление" не произносилось, но явно подразумевалось. На вопрос о том, готов ли был комитет послать подальше, например, какого-нибудь министра правительства, если бы тот попробовал вмешаться, Фриднес ответил: "Наверное, да. Но такого не бывает и, думаю, не произойдет".

Газета, кстати, считает, что "Трамп этого, судя по всему, не понимал, когда поднимал вопрос о премии нынешнего года [в телефонном разговоре] со Столтенбергом". Бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг служит ныне министром финансов Норвегии.

В подтверждение тезиса о том, что Нобелевский комитет "ревностно хранит свою независимость от правительства" страны, был дан и конкретный пример. Согласно публикации, "в 2010 году комитет проигнорировал ненавязчивые предостережения Йонаса Гара Стере, на тот момент главы МИД, а ныне премьер-министра Норвегии, и присудил премию китайскому диссиденту Лю Сяобо. Пекин ответил шестью годами торговых и дипломатических санкций против Норвегии".

Наконец, описала газета и историю с присуждением Нобелевской премии мира в 2000 году президенту Республики Корея Ким Дэ Чжуну — за "попытку преодолеть полувековую враждебность на Корейском полуострове". Ссылаясь на книгу американского журналиста Дональда Кирка, The Telegraph утверждала, что тогда Сеул использовал все подручные средства, включая дипломатию и разведку, для получения заветной награды для своего лидера. И это задним числом тоже стало уроком для норвежцев.

Честь — по чести?

Должен сказать, что у меня самого отношение ко всему этому двойственное. С одной стороны, честь надо завоевывать честно: это однокоренные слова, причем не только по-русски. Например, на английском (honor) или французском (honneur) у них также общий корень — еще из античной латыни.

С другой стороны, как винить Трампа за амбиции, если его предшественнику по первому сроку во главе государства Бараку Обаме ту же премию присудили, по сути, авансом? Действующий президент США об этом не раз напоминал, в том числе и буквально на днях. Теперь из комментария в другой британской газете — The Independent — я узнал, что и секретарь самого Нобелевского комитета позже публично признавал ту награду "ошибкой".

В общем, как говорится, есть нюансы. Да, в США собственного президента принято величать, помимо всего прочего, "лидером свободного мира". То есть и лауреатские лавровые венки ему вроде как полагаются чуть ли не просто по статусу. Но лидерство налагает и определенное бремя — а вот его националист, популист и волюнтарист Трамп нести категорически не желает. В частности, откровенно старается переложить на союзников по НАТО тяготы, связанные с поддержкой киевского режима, требует наращивания в альянсе коллективных расходов.

Гримасы "трансатлантической солидарности"

В Европе хозяину Белого дома это лыко ставят в строку. Но есть и другие.

Вот как пишет о "ценностном разрыве" между союзниками та же The Telegraph: "Члены комитета — граждане крошечной уязвимой страны, которая была оккупирована нацистами в годы Второй мировой войны и имеет общую границу с Россией. Норвегия верит в международное сотрудничество, власть закона, права человека и наведение мостов. Все это — идеи, презираемые президентом, который отказывает в поддержке США "глобалистским институтам", урезает американские программы иностранной помощи, вводит карательные торговые тарифы, рассуждает о силовом захвате Гренландии и Канады и переименовывает министерство обороны США в министерство войны".

И еще в том же духе: "Лишь 10% опрошенных норвежцев сказали, что поддержали бы Трампа, если бы могли голосовать на прошлогодних президентских выборах в США, и по меньшей мере трое членов нынешнего [Нобелевского] комитета, судя по всему, разделяют эту антипатию". Тезис подтверждается цитатами.

Что ж, вот такая она у англосаксов трансатлантическая солидарность. В данном случае "англичанка гадит" не только нам (обратили внимание на упоминание об общей границе между "крошечной и уязвимой" Норвегией и Россией?), но и своему собственному номинальному "старшему брату" — Дяде Сэму. Просто ножом по горлу ей "отказ в поддержке" США "глобалистским институтам".

Хотя насчет переименования Пентагона — конечно, и в самом деле не в бровь, а в глаз. Прямо как цитата из Джорджа Оруэлла.

Мало не покажется?

Так или иначе, шансов у Трампа, похоже, в самом деле не было. Теперь вопрос в том, как он может отреагировать. Этого, само собой, пока точно никто не знает, но многие опасаются, что маленькой Норвегии мало не покажется. Англоязычные издания по всему миру — от Америки до Индии и от Ирландии до Кореи — в один голос предупреждают о том, что Осло надо "крепиться" (brace) перед лицом вероятного возмездия. Французский телеканал France 24 утверждает, что норвежцы уже "готовы ко всему".

Обопрусь опять на The Telegraph, чей комментарий показался мне наиболее обстоятельным. "Трамп может поквитаться, — пишет она. — Он не склонен легко прощать и забывать обиды и может, подобно Пекину в 2010 году, не поверить или оставить без внимания тот факт, что [Нобелевский] комитет реально независим от норвежского правительства".

"Он может повысить торговые тарифы против Норвегии (которые и так уже составляют 15%) или примется отбивать у других стран охоту покупать норвежскую нефть или газ, — продолжает издание. — Может ограничить доступ норвежских официальных лиц к своей администрации. Его союзники и так уже грозят визовыми рестрикциями и другими санкциями после того, как норвежский фонд суверенного благосостояния… вывел средства из американской компании Caterpillar из-за использования Израилем ее бульдозеров в Газе". Уточняется, что фонд у норвежцев номинально тоже независимый, а объем средств в нем достигает $2 трлн.

Согласно публикации, даже идеологический союзник Трампа Кристиан Тибринг-Гьедде, экс-депутат парламента Норвегии от правой Партии прогресса, который в прошлом сам номинировал американского лидера на премию, предупреждает о его "злопамятстве". Дескать, тот случившегося "не забудет" и "может заставить Норвегию страдать". При том, что шансов на получение премии у него в этом году не было, а если бы он все же выиграл, это могло вызвать в скандинавской стране "бурю возмущения… очень крупные выступления протеста и демонстрации, а может быть, и вспышки насилия".

Судя по подобным оценкам, особого выбора у Нобелевского комитета и не было. Для любой страны и народа мир и спокойствие в собственном доме все же по определению важнее, чем в чужом.

Миротворчество поневоле?

Конечно, на премии нынешнего года история не останавливается. У трампистов были и есть свои козыри. Они утверждают, что их вождь "урегулировал целых семь конфликтов за семь месяцев": между Камбоджей и Таиландом, Косовом и Сербией, Конго и Руандой, Пакистаном и Индией, Израилем и Ираном, Египтом и Эфиопией, а также Арменией и Азербайджаном. Трамп и сам хвастался этим недавно не где-нибудь, а в ООН.

И даже его откровенные недоброжелатели признают, что его старания приносят определенную пользу. Вот, например, цитата из либерального журнала The Atlantic: "Поскольку премию не завоюешь угрозами, взятками или любыми другими привычными для Трампа средствами, ему остается только один путь — реально содействовать миру. Что, как ни поразительно, судя по всему, и происходит".

Но скептики возражают, что "говорить гоп" американскому лидеру все-таки рановато. Надо еще посмотреть, насколько реальными и долговечными окажутся его предполагаемые достижения. К тому же они даже формально запоздали: по идее Нобелевский комитет завершил прием номинаций на нынешний год еще 31 января. После этого выдвигать новые кандидатуры могли только сами члены комитета.

Заключительное его заседание, по сообщению французского AFP, проводилось 6 октября. И о главном пока посредническом миротворческом успехе американского лидера — прекращении огня в Газе — также было объявлено лишь позже. Хотя это достижение (если оно окажется устойчивым) действительно приветствуется и поддерживается без преувеличения всем миром.

К юбилеям — не успел

По мнению официального представителя Белого дома Стивена Чуна, члены Нобелевского комитета своим выбором "показали, что ставят политиканство выше мира". "Президент Трамп и впредь станет заключать мирные сделки, оканчивать войны и спасать жизни людей, — написал Чун в первом отклике на известие из Осло в соцсети Х (ранее Twitter). — У него сердце гуманиста, и никогда не будет никого подобного ему — способного неодолимой силой воли горы сдвигать".

Окончательно надежды Трампа еще не угасли. Но все же, думаю, он сильно разочарован. Ему же наверняка хотелось успеть к летним юбилеям будущего года: собственному 80-летию (14 июня) и 250-летию страны (4 июля).

Будем надеяться, у него еще хватит сил и желания продолжать борьбу за лавры миротворца. Может, ему о нашей международной премии мира имени Льва Толстого напомнить?

Хотя она за нынешний год тоже уже присуждена, а следующая ожидается в сентябре. И потом: ее-то ведь он пока не просит…

