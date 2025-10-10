Статья

Не прошла на выборы, но обошла Трампа: кому присудили Нобелевскую премию мира

Нобелевскую премию мира получила лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо. Награду ей присудили "за неустанную работу по продвижению демократических прав народа Венесуэлы и борьбу за справедливый и мирный переход от диктатуры к демократии". Что известно о лауреате премии 2025 года — в материале ТАСС

Мария Корина Мачадо © AP Photo/ Ariana Cubillos

Нобелевскую премию мира 10 декабря — в годовщину смерти Альфреда Нобеля — вручат в Осло Марии Корине Мачадо.

"Лидер демократического движения в Венесуэле Мария Корина Мачадо — один из самых выдающихся примеров гражданского мужества в Латинской Америке за последнее время. Госпожа Мачадо стала ключевой, объединяющей фигурой в политической оппозиции, которая когда-то была глубоко разобщена, оппозиции, которая нашла общую почву в требовании свободных выборов и представительного правления", — говорится на сайте Норвежского нобелевского комитета.

Несостоявшийся кандидат в президенты

Мачадо — лидер движения "Венте Венесуэла", бывший депутат Национальной ассамблеи (парламента). Она основала организацию "Суматэ" с целью демократического развития страны. Более 20 лет назад политик выступала за свободные и честные выборы, независимость судебной системы, права человека и народное представительство.

Она одержала победу на прошедших 22 октября 2023 года оппозиционных праймериз и была выдвинута единым кандидатом от правой оппозиции для участия в президентских выборах 2024 года. Но в итоге в прошлом январе Верховный суд Венесуэлы утвердил решение о поражении ее в политических правах, лишив ее возможности занимать государственные должности в течение 15 лет.

Тогда она поддержала на выборах другого представителя оппозиции — Эдмундо Гонсалеса.

После победы в президентской гонке Николаса Мадуро Гонсалес и Мачадо настаивали, что в действительности это они стали лидерами на выборах. Мачадо призывала президента смириться с окончанием его 11-летнего правления.

Она также отвергла высказывание Мадуро о том, что его переизбрание "необратимо". "Я бы сказала, что его уход необратим", — сказала политик.

Протесты и попытки скрыться

После победы Мадуро в стране начались массовые протесты. Власти назвали это попыткой крайне правой оппозиции осуществить в Венесуэле госпереворот при поддержке США и их союзников.

Мадуро заявлял, что Мачадо и Гонсалес как лидеры венесуэльской оппозиции должны ответить перед правосудием за беспорядки.

Мария Корина Мачадо и Эдмундо Гонсалес © Alfredo Lasry R/ Getty Images

"Как гражданин я скажу, что эти люди должны быть за решеткой. <...> Как глава государства я сказал, что должен быть справедливый суд и они должны предстать перед прокуратурой, а не скрываться", — сказал он на пресс-конференции.

Как указали в Норвежском нобелевском комитете, в прошлом году Мачадо "была вынуждена скрываться", но оставалась в стране, "несмотря на серьезные угрозы жизни". Ее выбор, как указывают представители премии, "вдохновил миллионы людей".

Венесуэльский лидер при этом утверждает, что Мачадо и Гонсалес "сбежали как трусы и продолжают призывать к восстанию свои преступные группировки".

Но в Норвежском нобелевском комитете настаивают: Мария Корина Мачадо соответствует всем трем критериям, указанным в завещании Альфреда Нобеля для присуждения Премии мира.

"Она сплотила оппозицию своей страны. Она никогда не колебалась в своем сопротивлении милитаризации венесуэльского общества. Она неизменно поддерживала мирный переход к демократии", — указано на сайте комитета.

Топ-100 в Time и другие награды

Мачадо в этом году уже попала в список 100 самых влиятельных людей по версии журнала The Time. В издании назвали ее "олицетворением стойкости, упорства и патриотизма".

"Верующая женщина, доблестно шагающая по улицам своей родины, вооруженная святыми четками и поддерживаемая бесчисленными мужественными венесуэльцами, Мачадо твердо противостояла всем невзгодам, защищая боливарианскую землю", — говорится в публикации о ней на сайте журнала.

В 2024 году Мачадо была удостоена премии имени Вацлава Гавела, которая ежегодно присуждается ПАСЕ в сотрудничестве с Библиотекой Вацлава Гавела и фондом "Хартия 77" за исключительный вклад в дело защиты прав человека в Европе и за ее пределами.

© AP Photo/ Ariana Cubillos

Европейский парламент также вручил ей премию "За свободу мысли", названную в честь советского физика и диссидента Андрея Сахарова.

О премии и самом обсуждаемом претенденте

Нобелевская премия мира вручается "добившимся наибольших успехов либо сделавшим больше других в деле сплочения народов и сокращения численности действующих армий, а также за проведение мирных конгрессов и привлечение к ним внимания". Альфред Нобель завещал, чтобы лауреаты премии мира определялись не в Швеции, а в Норвегии, а именно — Норвежским комитетом, состоящим из пяти человек, назначаемых парламентом страны.

В этом году на премию были выдвинуты 338 кандидатов (244 физических лица и 94 организации). Наиболее обсуждаемым из них был президент США Дональд Трамп, который, судя по всему, очень к ней стремился. Еще в середине августа телекомпания NBC со ссылкой на представителя Белого дома сообщала, что Трамп очень хочет получить эту премию.

Более того, как писали норвежские СМИ, американский лидер даже звонил по поводу Нобелевской премии министру финансов Норвегии, экс-генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу.

В то же время, как пишут СМИ, американский президент и сам сомневался, что она будет присуждена ему.

Возможно, настолько активное присутствие в новостной повестке и сыграло с ним злую шутку. Как писала газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники, шансы на получение им премии могла снизить его привычка спекулировать на этой теме и теме урегулирования военных конфликтов.

"Давление со стороны Трампа просто невероятное и, что немаловажно, крайне эгоцентрично. Подобная риторика и весь его подход, надо сказать, крайне противоречат традиции премии, хотя само по себе это, возможно, и не является основанием для отказа", — сказал источник WP.

