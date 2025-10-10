Al Jazeera: ХАМАС должен освободить живых заложников до 6 утра 13 октября

Процесс будет координировать Международный комитет Красного Креста

ДОХА, 10 октября. /ТАСС/. Палестинское движение ХАМАС должно передать Израилю всех живых заложников в период с воскресенья, 12 октября, до 06:00 понедельника (совпадает с мск), 13 октября. Об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera со ссылкой на документ, содержащий пошаговый план реализации соглашения о прекращении огня в секторе Газа.

"ХАМАС передаст всех живых заложников в любое время в период с воскресенья до 06:00 утра понедельника", - говорится в сообщении канала, который приводит основные тезисы документа. Как отмечается, процесс передачи пленных будет проходить при координации с Международным комитетом Красного Креста (МККК).