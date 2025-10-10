Оппозиция намерена объявить вотум недоверия Лекорню

Лидер Французской коммунистической партии Фабьен Руссель назвал президента страны Эмманюэля Макрона "оторванным от народа", а его решение о переназначении премьер-министра "неприемлемым"

ПАРИЖ, 11 октября. /ТАСС/. Лидеры правых и левых оппозиционных партий во Франции намерены автоматически объявить вотум недоверия Себастьену Лекорню, которого президент Франции Эмманюэль Макрон повторно назначил премьер-министром 10 октября.

Лидер правой партии "Национальное объединение" Жордан Барделла назвал решение президента "плохой шуткой, демократическим позором и унижением французов". "Национальное объединение", конечно же, немедленно проголосует против доверия этому безнадежному коллективу, единственной причиной существования которого является страх перед роспуском парламента, то есть перед народом", - написал он в X.

Глава парламентской фракции партии Марин Ле Пен в свою очередь заявила, что "роспуск парламента неизбежен как никогда ранее". Входящий в коалицию с "Нацобъединением" глава "Союза правых за республику" Эрик Сьотти отреагировал в том же ключе, но весьма лаконично: "Вотум", - написал он.

"Никогда еще президент не управлял страной, руководствуясь отвращением и гневом. Сегодня вечером мы предлагаем депутатам левого крыла парламента немедленно внести резолюцию о вотуме недоверия и новую инициативу об отстранении президента республики от власти", - говорится в заявлении левой партии "Неподчинившаяся Франция".

Однако если эти партии изначально обещали выступить против возможного переназначения Лекорню и Макрон даже не приглашал их представителей на переговоры с участием всех остальных парламентских партий, то и те, кто участвовал в совещании, уже выразили недовольство решением главы государства. Среди них лидер Французской коммунистической партии Фабьен Руссель, который назвал президента "оторванным от народа", а его выбор "неприемлемым". "Вместе со своими дружками они до последнего остаются наемниками капитала. Так избавимся от них через выборы!" - заявил он.

Евродепутат от Социалистической партии в беседе с газетой Opinion опроверг наличие какой-либо сделки с Елисейским дворцом по поводу возвращения Лекорню в премьерское кресло. При этом ранее лидер партии Оливье Фор, покидая встречу с Макроном, заявил журналистам, что разочарован итогами переговоров с президентом и готов выразить вотум недоверия будущему кабмину, если новый премьер-министр не прислушается к их требованиям и продолжит прежний курс.

Отсутствие определенности

"Невероятно", - коротко отреагировала на назначение Лекорню лидер левой партии "Экологисты" Марин Тонделье. Политик не заявила напрямую о планах по выражению недоверия будущему правительству, однако встречу с президентом она называла ранее безрезультатной, подчеркнув, что он не предоставил ответов на запросы ее партии.

Со стороны партии "Республиканцы" пока не поступало четкой реакции на назначение, хотя пару дней назад ее председатель и уходящий глава МВД Брюно Ретайо уже заявлял, что его партия не будет участвовать в формировании нового правительства, если его возглавит кто-то из левых или представитель президентского лагеря. Глава парламентской фракции партии Лоран Вокье после назначения Лекорню объявил о срочном совещании с депутатами фракции, также никак не прокомментировав решение президента.

Председатель Национального собрания (нижней палаты парламента) Яэль Брон-Пиве заявила, что "приняла к сведению" назначение Лекорню премьер-министром. "Уже несколько недель Национальное собрание находится в рабочем состоянии, готовое в полной мере выполнять свою роль: обсуждать, контролировать, голосовать. Время приступить к работе", - заявила она.

Как отмечают СМИ, у Лекорню крайне ограничено время для формирования кабинета министров, учитывая, что уже 13 октября им предстоит представить президенту проект бюджета на 2026 год. Если это не будет сделано в срок, у парламента может не хватить времени для рассмотрения проекта до 31 декабря, и тогда правительство может быть вынуждено принимать специальный закон для продолжения сбора налогов, а расходы будут ограничены до принятия бюджета.