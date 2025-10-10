Трамп пошутил, что в разговоре с Мачадо не просил отдать ему Нобелевскую премию

Президент США заявил, что экс-депутат парламента Венесуэлы сама позвонила ему и сказала, что приняла премию "в честь него"

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Evan Vucci

ВАШИНГТОН, 11 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп пошутил, что во время разговора с оппозиционным экс-депутатом венесуэльского парламента Марией Кориной Мачадо не просил передать ему Нобелевскую премию мира.

Как отметил Трамп 10 октября во время общения с журналистами в Белом доме, Мачадо сама позвонила ему и сказала, что приняла премию "в честь [него], потому что [он] ее действительно заслужил". "Это очень хороший жест. Я, однако, не просил ее передать [премию] мне", - отметил Трамп под смех присутствовавших.

"Я ей помогал. Им в Венесуэле нужна помощь", - продолжил американский лидер, назвав ситуацию в Боливарианской Республике катастрофой.

10 ноября норвежский Нобелевский комитет сообщил, что Нобелевская премия мира в 2025 году будет присуждена оппозиционному экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо.

На Нобелевскую премию мира 2025 года были номинированы 338 кандидатов - 244 физических лиц и 94 организации. Среди них, как сообщали СМИ, президент США Дональд Трамп, шведская активистка Грета Тунберг, Всемирная организация здравоохранения, генсек ООН Антониу Гутерриш.

Церемония вручения премии пройдет в Осло 10 декабря - в годовщину смерти Нобеля. Размер денежной составляющей Нобелевской премии в каждой номинации в этом году составит 11 млн крон ($1,17 млн).