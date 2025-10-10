Трамп заявил, что проведет в Каире встречу с лидерами многих стран

Также в ходе поездки на Ближний Восток президент США посетит Израиль

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Julia Demaree Nikhinson

ВАШИНГТОН, 11 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что проведет в Египте встречу с лидерами многих стран.

Как отметил американский лидер 10 октября во время общения с журналистами в Белом доме, в ходе поездки на Ближний Восток он посетит Израиль, где выступит в Кнессете (парламенте страны), а также Египет. "Я думаю, что поеду в Каир. Думаю, мы поедем именно туда, а не в место подписания. И туда приедут лидеры множества стран мира, они приглашены", - отметил Трамп.

Ранее портал Axios сообщил со ссылкой на источники, что Трамп во время поездки в Египет на следующей неделе планирует провести встречу с участием лидеров ряда государств по урегулированию конфликта в секторе Газа. По версии портала, встреча может состояться 13 или 14 октября в Шарм-эш-Шейхе.

Ранее президент Египта заявил, что если в ходе ведущихся переговоров в Шарм-эш-Шейхе будет заключено соглашение о прекращении огня в секторе Газа, то на церемонии его подписания должен присутствовать американский лидер.

Трамп 8 октября сообщил, что представители Израиля и радикального палестинского движения ХАМАС по итогам контактов в Египте подписали договоренности по первому этапу мирного плана. По его словам, этот этап предполагает освобождение всех заложников "в ближайшее время" и отвод израильских войск к согласованной линии внутри сектора Газа. В ответ на освобождение заложников власти Израиля обязуются выпустить из тюрем большую группу палестинских заключенных.