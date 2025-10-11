Президент Кубы назвал позорным присуждение Нобелевской премии мира Корине Мачадо

Мигель Диас-Канель назвал политизацию, предвзятость и дискредитацию Нобелевского комитета мира беспрецедентными

ГАВАНА, 11 октября. /ТАСС/. Президент Кубы Мигель Диас-Канель назвал решение о присуждении Нобелевской премии мира Корине Мачадо позорным и отметил "беспрецедентный масштаб политизации и предвзятости" Нобелевского комитета.

"Позорно, что эта премия в 2025 году присуждена человеку, который подстрекает к военному вмешательству на своей родине, а в последние годы и к уличным протестам, в ходе которых людей сжигали заживо", - написал Диас-Канель в X. "Политизация, предвзятость и дискредитация норвежского Нобелевского комитета мира достигли беспрецедентных масштабов", - подчеркнул он.