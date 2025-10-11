Би-би-си: Тони Блэр встречался с Джеффри Эпштейном

Бывший премьер-министр Великобритании принимал американского финансиста в своей резиденции в 2002 году

ЛОНДОН, 11 октября. /ТАСС/. Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр в 2002 году принимал в своей резиденции на Даунинг-стрит, 10 американского финансиста Джеффри Эпштейна, позже уличенного в растлении несовершеннолетних. Об этом сообщила вещательная корпорация Би-би-си.

На этой встрече настоял Питер Мандельсон, занимавший различные посты в кабмине Блэра и лишившийся в сентябре 2025 года должности посла Соединенного Королевства в США из-за связей с Эпштейном. Как следует из писем в распоряжении Би-би-си, Мандельсон говорил, что американец был "его другом".

Британское правительство, как уточняет вещатель, ранее не давало разрешения публиковать эту информацию из опасений, что это может навредить отношениям Лондона и Вашингтона.

Представитель Блэра заявил, что встреча продлилась менее получаса, экс-премьер и Эпштейн обсуждали политику, и "это произошло, конечно же, задолго до того", как американского финансиста обвинили в растлении малолетних.

Дело Эпштейна

Эпштейн был задержан правоохранительными органами штата Нью-Йорк 6 июля 2019 года. Прокуратура заявила о наличии свидетельств того, что в 2002-2005 годах он организовал визиты в свой дом на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек, самой младшей из которых было 14 лет. В круг друзей и знакомых Эпштейна входило большое число действующих и отставных должностных лиц не только США, но и многих других стран, включая бывших глав государств, крупных предпринимателей и звезд шоу-бизнеса. Уголовное преследование финансиста в США было прекращено после его самоубийства в тюремной камере 10 августа 2019 года.

В число знакомых Эпштейна входили, в частности, 42-й президент США Билл Клинтон и нынешний президент США Дональд Трамп. Сторонники действующего американского лидера ранее неоднократно призывали его опубликовать всю информацию по делу финансиста. Трамп и члены его команды во время избирательной кампании в 2024 году обещали рассекретить соответствующие документы и обеспечить максимальную прозрачность в расследовании.

Как сообщила 23 июля WSJ со ссылкой на должностных лиц вашингтонской администрации, министр юстиции - генеральный прокурор США Пэм Бонди весной поставила в известность Трампа о том, что его имя фигурирует в документах, связанных с Эпштейном, как и имена "многих других видных фигур". В Белом доме эту публикацию назвали лживой.