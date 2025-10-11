Украина расширит военное сотрудничество с Великобританией

Украинский министр обороны Денис Шмыгаль сообщил, что партнерство будет в сфере технологий для поля боя

Редакция сайта ТАСС

© Christopher Furlong/ Getty Images

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Украина и Великобритания подписали документ, предусматривающий расширение военного сотрудничества. Об этом сообщил украинский министр обороны Денис Шмыгаль.

"На полях Международного форума оборонных индустрий было подписано заявление о намерениях между государственным секретарем по вопросам обороны Великобритании и Министерством обороны Украины относительно программы LYRA - партнерства в сфере технологий для поля боя. Документ определяет намерение сторон совместно разрабатывать и масштабировать оборонные технологии. В частности, наши страны договорились о создании рабочей группы, которая будет координировать совместные проекты в рамках программы", - написал он в Telegram-канале.

Шмыгаль указал, что предусмотрено, в частности, совместное артиллерийское производство.

Ранее Минобороны Великобритании сообщало, что страна начнет массовое производство перехватывающих БПЛА для нужд Вооруженных сил Украины. Беспилотники, о которых идет речь, были разработаны на Украине при поддержке Соединенного Королевства.