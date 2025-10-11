RMF FM: ЕС намерен освободить Польшу от приема мигрантов по миграционному пакту

Это может стать благодарностью польским властям за прием украинских беженцев с 2022 года

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. ЕС планирует освободить Польшу от выполнения обязательств по приему мигрантов из других государств сообщества согласно миграционному пакту. Об этом сообщила радиостанция RMF FM.

По ее данным, окончательное решение по этому вопросу будет принято до 15 октября. Поясняется, что таким образом ЕС "отблагодарит" Варшаву за прием около 1 млн украинских беженцев с 2022 года.

Ранее президент Польши Кароль Навроцкий направил главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен уведомление о намерении Польши не исполнять положения миграционного акта ЕС по приему мигрантов из других стран сообщества. До этого аналогичные заявления делал польский премьер Дональд Туск.

Совет ЕС окончательно утвердил миграционный пакт сообщества в мае 2024 года. Пакт предполагает, в частности, введение квот на расселение мигрантов в странах ЕС и выплату взносов в специальный фонд в случае отказа принять их на своей территории.