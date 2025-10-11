Политолог Миршаймер: улыбка Путина на "Валдае" говорит о скором конце конфликта

Профессор Чикагского университета отметил, что у Украины большие проблемы, а Россия чувствует себя вполне неплохо

НЬЮ-ЙОРК, 11 октября. /ТАСС/. Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер считает, что улыбка и слова президента РФ Владимира Путина во время выступления на сессии Международного дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи свидетельствуют о скором окончании конфликта на Украине.

"У Украины большие проблемы, а Россия чувствует себя вполне неплохо. Все, что нужно сделать, - это посмотреть на улыбку на лице Путина на недавнем «Валдае» <...>. Он понимает, что русские управляют ситуацией <...>. Вполне очевидно, что он понимает, что у Украины проблемы", - заявил Миршаймер в эфире подкаста The Greater Eurasia в YouTube-канале норвежского политолога Гленна Дизена. По замечанию американского профессора, как российские, так и украинские фронтовые сводки указывают на "безвыходность положения" для Киева.

Миршаймер также упрекнул украинский режим в недостатке прозорливости, поскольку, если бы "украинцы были достаточно умны, они бы заключили соглашение [с Россией] уже очень давно и были бы в куда лучшем положении". Украина не добилась бы для себя хороших условий, считает эксперт, ведь "нет никакой хорошей сделки. Вопрос для Украины в том, как выглядит наименее плохая сделка". Наилучшим выходом, полагает Миршаймер, будет прекратить боевые действия и пойти на уступки России. "По сути, война проиграна, и когда ты проигрываешь войну, приходится идти на огромные уступки победителю", - подытожил он.