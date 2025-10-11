Лидер "Республиканцев" отказался войти в состав нового правительства Франции

Уходящий глава французского МВД Брюно Ретайо на встрече со сторонниками заявил, что этот кабмин "долго не продержится"

Редакция сайта ТАСС

ПАРИЖ, 11 октября. /ТАСС/. Лидер правой партии "Республиканцы" и уходящий глава МВД Франции Брюно Ретайо отказался войти в новое правительство переназначенного на пост премьер-министра республики Себастьена Лекорню.

"Нам не следует входить в это правительство", - приводит газета Le Figaro слова Ретайо, сказанные им на встрече в режиме видеоконференции с его сторонниками.

Он также добавил, что "его в этом кабмине не будет". По мнению Ретайо, "это правительство долго не продержится".

Также против участия "Республиканцев" в правительстве высказался член партии и председатель Сената (верхней палаты парламента) Жерар Ларше.

В то же время, как отмечает телеканал BFMTV, многие члены "Республиканцев" поддержали Лекорню и выразили уверенность, что премьер сможет обеспечить стабильность институтов страны.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон вновь назначил Лекорню премьер-министром. Сам глава кабмина, который после отставки заявлял, что его "миссия завершена" и он уже не вернется к этой должности, оперативно подтвердил назначение в X.