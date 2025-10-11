Премьер Грузии не исключил рост числа задержанных за штурм дворца президента

Ираклий Кобахидзе сообщил о большом ресурсе для идентификации

Редакция сайта ТАСС

ТБИЛИСИ, 11 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе не исключил, что число людей, задержанных за попытку штурма президентского дворца 4 октября и последовавшие за этим беспорядки в Тбилиси, возрастет.

Читайте также

Революция не удалась, или Как попытка смены власти в Грузии обернулась арестом оппозиции

"Наверное, число задержанных вырастет, исходя из того, что мы предупреждали всех о возможностях идентификации. Мы их предупреждали, что у нас было еще больше ресурса для идентификации, чем до этого", - сказал Кобахидзе грузинским журналистам.

Он еще раз заявил, что нападение на госучреждения неприемлемы. "Когда происходит нападение на государственные институты такого масштаба, тут реакция является принципиально важной, чтобы в будущем застраховать государство от подобных попыток. Конечно же, мы это дело доведем до конца," - заключил глава правительства.

В Тбилиси 4 октября, в день проведения муниципальных выборов, прошел митинг оппозиции. Организаторы, анонсировавшие в тот день свержение власти, призвали "завладеть ключами от дворца президента", после чего часть протестующих направилась к расположенной поблизости резиденции. Демонстранты снесли ограждение, но их оттеснил спецназ, применивший водометы и слезоточивый газ. Полиция в первый же день задержала пятерых инициаторов акции за призывы к свержению власти и организацию группового насилия. Им грозит до девяти лет лишения свободы.

В последующие дни сотрудники МВД задержали участников нападения на президентский дворец - всего 39 человек. Им грозят разные сроки тюремного заключения.