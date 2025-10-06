Мнение

Революция не удалась, или Как попытка смены власти в Грузии обернулась арестом оппозиции

Михаил Егиков — о том, что показал митинг и ждать ли новых призывов к выходу на улицы

© Михаил Егиков/ ТАСС

В Тбилиси 4 октября, в день проведения в стране выборов в органы местного самоуправления, оппозиция провела масштабный митинг. Заявленной целью акции было "мирное свержение власти". О том, что именно в этот день должна пасть власть правящей партии "Грузинская мечта — Демократическая Грузия", организаторы акции уверенно говорили последние пару месяцев. Власти же предупреждали — мирного свержения не бывает, и, если кто-то из организаторов или участников протеста прибегнет к насилию, понесет строжайшее наказание.

Организация революции

Одним из главных идеологов того, что 4 октября на проспекте Руставели в Тбилиси нужно собрать как можно больше людей и свергнуть власть, был бывший председатель партии "Единое национальное движение" Леван Хабеишвили. Он, как и некоторые другие члены основанного экс-президентом Михаилом Саакашвили политического объединения, подчеркивал, что революция будет мирной, а в пример приводил так называемую бархатную революцию в Армении 2018 года. Власти реагировали на это спокойно и заверяли людей, что ничего особенного 4 октября не произойдет. Тем не менее грозили жестким ответом в случае беспорядков и еще большими тюремными сроками, чем были назначены по итогам протестов 2024 года.

11 сентября Хабеишвили задержала Служба госбезопасности (СГБ) Грузии. Его обвинили в публичных призывах к свержению власти, а также в том, что он открыто предлагал взятки в размере $200 тыс. каждому силовику, кто проявит пассивность на октябрьском митинге и откажется от выполнения обязанностей. Роль лидера готовящейся революции на себя возложил оперный певец Паата Бурчуладзе.

70-летний Бурчуладзе, который в последние годы нередко участвует в акциях протеста и выступает против "Грузинской мечты", заверял, что в центре Тбилиси соберутся сотни тысяч граждан и основатель правящей партии Бидзина Иванишвили сбежит из страны. План действий протеста, который должен был привести к свержению власти, держался в секрете.

Помимо Бурчуладзе — за несколько дней до проведения акции — ответственность за нее на правах организаторов взяли на себя еще четыре человека. Это экс-генпрокурор времен Саакашвили, член Единого национального движения Муртаз Зоделава, другой член этой партии Ираклий Надирадзе, генеральный секретарь партии "Стратегия Агмашенебели", бывший депутат парламента Паата Манджгаладзе и полковник Лаша Беридзе, который ранее руководил миротворческой миссией Грузии в Афганистане.

День икс

Информационное поле перед 4 октября в Грузии было забито в основном рассуждениями о том, что же предпримет оппозиция для достижения столь амбициозной цели, как свержение власти за один вечер, комментариями на этот счет всего политического спектра и призывами оппозиционеров собраться в 16:00 (15:00 по мск) в этот день на проспекте Руставели.

Гораздо меньше говорилось о том, что в стране в ту же субботу состоятся выборы в органы местного самоуправления. Это связано отчасти и с тем, что выборы мэров и депутатов городских собраний не являются прямой борьбой за власть. К тому же конкуренция у "Грузинской мечты" на этих выборах была самая слабая за последние годы — в них участвовала лишь половина главной оппозиции в стране. Нацдвижение и Коалиция за перемены объявили бойкот этим выборам, так как не признают итогов парламентских выборов 2024 года.

Сам день голосования проходил мирно, нарушений и жалоб практически не фиксировалось. Никто из оппозиции не пытался мешать работе избирательных участков, как грозился в своем видеообращении член Национального движения Звиад Куправа, которого задержали 1 октября за публичный призыв к свержению власти.

При этом в центре Тбилиси с утра началась концентрация силовиков в ожидании возможных провокаций на запланированном митинге. Многочисленные сотрудники спецназа дислоцировались во дворах здания парламента и тбилисского горсобрания (сакребуло), которое расположено неподалеку на площади Свободы. Именно перед сакребуло оппозиция стала возводить в день митинга сцену для выступлений и ожидаемых призывов к неким действиям.

Около 16:00 (15:00 по мск) люди стали собираться перед зданием парламента в центре Тбилиси, перекрыв движение на проспекте Руставели. Полиция никак не вмешивалась в происходящее. Число участников акции продолжало расти и вскоре более 10 тыс. человек переместились на прилегающую площадь Свободы, чтобы услышать от организаторов, каков же план свержения власти. Большинство участников протеста были в обычной гражданской одежде, не закрывали лица, держали в руках флаги Грузии. Однако было довольно много людей, кто пришел на акцию в балаклавах, различных масках и с военизированными элементами одежды (например, со специфическими перчатками).

Призыв и штурм

Примерно за час до окончания голосования на выборах — около 18:45 (17:45 по мск) — Бурчуладзе зачитал собравшимся декларацию о том, что с этой минуты власть переходит к народу и объявляется переходный период для ее мирной передачи. Также, по его словам, подчиняться населению должно было отныне и МВД Грузии. Заполнившие площадь и часть проспекта Руставели люди овациями реагировали на слова Бурчуладзе.

Затем слово взял Муртаз Зоделава. Он довольно эмоционально заявил, что хватит трусить и пора действовать, призвал к мобилизации мужскую часть демонстрации и произнес главную и судьбоносную фразу митинга — "завладеем ключами дворца президента".

После этого красивого, но фактически прямого призыва к штурму часть демонстрантов, а также организаторы протеста двинулись на улицу Атонели, где расположена резиденция президента. Дойдя до места назначения за считаные минуты, они стали раскачивать и прорывать не самое массивное ограждение. Сперва им противостояли только сотрудники госохраны, а затем в небольшом дворике появился спецназ, который дежурил внутри здания. Как позже сказал премьер-министр Ираклий Кобахидзе, власти знали заранее о планах штурма дворца.

Силовики применили слезоточивый газ, а демонстранты, повалившие уже все секции ограждения, в ответ кидали различные предметы, в том числе пиротехнику. Вскоре МВД стянуло дополнительные силы — со стороны прилегающего к территории моста подоспели еще спецназовцы и водомет. Правоохранители с помощью воды и большого количества перцового газа отогнали митингующих от оголенной резиденции, заняли периметр и блокировали подходы к ней с ближайших улиц.

Отступившие участники штурма принялись жечь мусорные баки и инвентарь соседних кафе вблизи кордона спецназа, разламывать брусчатку и бросать ее в правоохранителей. Те отвечали водометом и большим количеством перцового газа, который распылялся в радиусе 100 м выстрелами из специальных винтовок.

Тем временем Бурчуладзе, который находился в эпицентре событий в момент штурма, был доставлен в больницу, надышавшись перцовым газом. Остальные организаторы покинули территорию резиденции и вернулись на проспект Руставели.

Революция провалилась

Спустя два-три часа противостояния без продвижения какой-либо из сторон число людей у основного очага напряженности (справа от резиденции) начало заметно уменьшаться. Этому существенно способствовало облако перцового газа, которое охватило территорию сквера, граничащего с улицей Атонели, и смещалось к проспекту Руставели, вынуждая демонстрантов отступать. У здания парламента тогда еще продолжали оставаться несколько тысяч человек, но никто не знал, каков теперь план действий.

Так, примерно к полуночи митинг сошел на нет. Кто-то поспешил к закрытию метро, кто-то разочаровался отсутствием координации и плана Б, кто-то устал дышать газом, а кто-то просто понял, что революция окончена, "Грузинская мечта" никуда не ушла. Более того, по данным ЦИК, которые обновлялись параллельно митингу, правящая партия победила во всех муниципалитетах, набрала более 80% по пропорциональным спискам. Действующий мэр Тбилиси Каха Каладзе получил более 70% голосов и был избран на третий срок.

Всех пятерых главных организаторов митинга задержали в ту же ночь.

Например, Бурчуладзе правоохранители вывезли прямо из больницы, Зоделаву и Надирадзе взяли у здания парламента, когда там почти не осталось митингующих. Им предъявлены обвинения в организации группового насилия, попытке захвата объекта стратегического значения и насильственной смены конституционного строя, а также в призыве к свержению власти. По данным Генпрокуратуры, всем пятерым оппозиционерам грозит до девяти лет лишения свободы.

После такого провала в рядах оппозиции пошел еще больший раскол. Многие, в том числе лидеры Единого национального движения, стали заявлять, что не знали о планах штурма дворца президента и всячески отмежевываются от произошедшего. В рядах активистов очевидно наступила фрустрация. На следующий день, 5 октября, у парламента Грузии собрался совсем немногочисленный митинг. Призывов устроить повторную массовую акцию уже не звучало.

И вряд ли прозвучит в ближайшее время. Сейчас все заняты анализом произошедшего. А для нового витка массовых протестов в Грузии утопичных обещаний оппозиции будет уже недостаточно.

