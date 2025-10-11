Эрдоган заявил о намерении в будущем посетить сектор Газа

Турецкий лидер подчеркнул, что после заключения соглашения о прекращении огня "не должно быть возврата назад"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган © AP Photo/ Pavel Golovkin, Pool

АНКАРА, 11 октября. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая перед членами правящей Партии справедливости и развития в провинции Ризе, заявил, что намерен в будущем посетить сектор Газа.

"Сначала я поеду туда [в Газу], а потом уже вы", - ответил он на выкрики соратников из зала, когда говорил о ситуации в Газе.

"Правительство Израиля должно исполнить обязательства, под которыми подписалось, и полностью прекратить агрессивную политику, которая угрожает безопасности не только всего региона, но и его собственных граждан. Не должно быть никаких препятствий для доставки гуманитарной помощи в Газу. Решение о двух государствах - ключ к постоянному миру в нашем регионе", - добавил Эрдоган.