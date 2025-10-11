Лекорню намерен сформировать свободный от партийного влияния кабмин Франции

Французский премьер-министр считает, что стране нужно правительство, соответствующее ситуации с распределением сил в парламенте

ПАРИЖ, 11 октября. /ТАСС/. Переназначенный на пост премьер-министра Франции Себастьен Лекорню намерен сформировать правительство, свободное от влияния политических партий страны. Об этом он заявил журналистам.

"Необходимо правительство, которое соответствует ситуации с распределением сил в парламенте, - указал премьер в своем выступлении, трансляция которого велась на странице кабмина в X. - Кабинет должен быть свободным, хотя и наделенным свойственным сторонникам партий пониманием, но не находящимся в плену у партий".

По словам Лекорню, условия для его успешной работы во главе правительства до сих пор не сложились. "Когда я подал в отставку в понедельник, я сказал, что для моей работы в качестве главы кабмина нет условий. Не следует занимать пост премьера, когда для этого нет условий. Так вот, ничего не изменилось. Говорю это со всей серьезностью. Хоть я и был переназначен на пост главы правительства, но нужно говорить прямо: необходимо, чтобы для этого сложились условия", - подчеркнул Лекорню.

Говоря о возможной приостановке пенсионной реформы 2023 года, предполагающей повышение во Франции возраста выхода на пенсию с 62 до 64 лет, Лекорню отметил, что "дискуссии на эту тему возможны", но от дальнейших комментариев отказался.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон вновь назначил Лекорню премьер-министром. Сам глава кабмина, который после отставки заявлял, что его "миссия завершена" и он уже не вернется к этой должности, оперативно подтвердил назначение в X.

На внеочередных парламентских выборах, которые прошли в 2024 году, наибольшее число мандатов (182) в Национальном собрании (нижней палате парламента Франции) получила левая коалиция "Новый народный фронт", оставив позади правящий центристский альянс "Вместе за республику" (168 мандатов). Правое "Национальное объединение" получило вместе с союзниками из числа "Республиканцев" 143 места в парламенте. Для абсолютного большинства соперничающим блокам необходимо было получить не менее 289 мест.