В ВС США подтвердили, что военных страны не будет в Газе

Глава Центрального командования Брэд Купер также сообщил о работе над созданием Центра гражданско-военного сотрудничества

НЬЮ-ЙОРК, 11 октября. /ТАСС/. Глава Центрального командования (CENTCOM) Вооруженных сил США адмирал Брэд Купер после посещения сектора Газа подтвердил, что американских военных не будут размещать непосредственно в палестинском анклаве для контроля за реализацией мирных договоренностей.

"Только что вернулся из Газы, чтобы сообщить о работе над созданием Центра гражданско-военного сотрудничества под началом CENTCOM. Центр будет синхронизировать деятельность, направленную на поддержку постконфликтной стабилизации. <...> Эти замечательные усилия будут реализованы без присутствия американских военных в Газе", - говорится в заявлении Купера, опубликованном на странице CENTCOM в X.

По сведениям журналистки телеканала Fox News Дженнифер Гриффин, вместе с Купером военную базу Израиля в Газе посетил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф, чтобы убедиться в выполнении согласованного отвода войск. Оба они уже вернулись в Израиль, уточнила она в публикации в X.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила, что контроль за соблюдением договоренностей о прекращении огня в секторе Газа будут осуществлять в рамках международной миссии до 200 американских военнослужащих, уже размещенных на Ближнем Востоке. По данным источников агентства Reuters, в состав международной миссии также войдут военные Египта, Катара, Турции и, вероятно, ОАЭ.