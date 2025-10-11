Экс-премьер Украины Азаров заявил, что ненавидит киевскую власть

Политик признался, что скучает по стране

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Экс-премьер Украины Николай Азаров в интервью ТАСС рассказал, что скучает по Украине и ненавидит киевскую власть.

"Если честно, то я скучаю иногда. Все-таки это места, в которых я, в общем-то, стал каким-то политиком. Да даже дело не в политике. Дело в том, что я просто вот в этих местах вырос. Там у меня много друзей, товарищей", - сказал политик, который в настоящий момент проживает в России.

"Я много вложил сил, своей энергии. И я вспоминаю многие места, в которых я бывал. И мне хотелось посмотреть, как там работают те предприятия, например, или те учреждения, в создании которых я принимал участие, - продолжил он. - Великолепная природа. На Украине очень благоприятная природа, я считаю. Поэтому я иногда скучаю".

При этом Азаров подчеркнул, что он вовсе не скучает "по тем деятелям, которые сейчас правят на Украине".

"Вот я их реально ненавижу. Это реально. И хочу, чтобы они как можно быстрее ушли из истории Украины", - добавил экс-премьер.

Полный текст интервью будет опубликован 12 октября.