Макрон примет участие в церемонии заключения соглашения по Газе

В Елисейском дворце подчеркнули, что поездка президент Франции в Египет "вписывается в рамки французско-саудовской мирной инициативы по Палестине

ПАРИЖ, 11 октября. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон намерен посетить Египет для участия в мероприятиях по случаю заключения соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Об этом сообщила газета Le Parisien со ссылкой на Елисейский дворец.

"Глава государства выразит полную поддержку реализации соглашения, которое знаменует первую фазу мирного плана", - приводит издание заявление администрации французского лидера.

В Елисейском дворце подчеркнули, что поездка Макрона в Египет "вписывается в рамки французско-саудовской мирной инициативы по Палестине, старт которой был дан на конференции по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке в сентябре в Нью-Йорке".

Как отмечает газета Les Echos, отъезд Макрона может осложнить попытки президента республики и переназначенного на пост премьер-министра Себастьена Лекорню выйти из политического кризиса во Франции.

10 октября израильские военные объявили, что соглашение о прекращении огня в Газе вступило в силу 10 октября в 12:00 по местному времени (совпадает с мск) и что войска "заняли позиции вдоль обновленных линий дислокации". С этого момента, указали в ЦАХАЛ, начался отсчет 72 часов до освобождения заложников, удерживаемых палестинским движением ХАМАС и его союзниками в секторе Газа.

В ночь на 10 октября канцелярия израильского премьера проинформировала, что правительство еврейского государства утвердило "сделку по освобождению всех заложников - и живых, и погибших". 9 октября президент США Дональд Трамп заявил, что представители Израиля и ХАМАС по итогам переговоров в Египте достигли договоренностей насчет первого этапа мирного плана. По его словам, этот этап предполагает освобождение всех заложников "в ближайшее время" и отвод израильских войск к согласованной линии внутри Газы.