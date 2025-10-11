Трамп поручил Хегсету направить доступные средства на зарплаты военным

Американский лидер подчеркнул, что военнослужащие, если не принять мер, "не получат 15 октября зарплату" из-за шатдауна

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Evan Vucci

ВАШИНГТОН, 11 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп поручил главе Пентагона Питу Хегсету использовать все доступные средства, чтобы заплатить зарплаты военнослужащим 15 октября, несмотря на частичную приостановку финансирования федерального правительства страны (шатдаун).

Читайте также

Минимум на неделю: онлайн-донаты и очереди за едой — чем грозит шатдаун в США

Американский лидер в социальной сети Truth Social отметил, что военные США, если не принять мер, "не получат 15 октября зарплату". Глава вашингтонской администрации подчеркнул, что поручил главе Пентагона Питу Хегсету "использовать все доступные средства, чтобы заплатить 15 октября военным". "Мы нашли средства на это, и министр Хегсет использует их, чтобы заплатить нашим военным", - добавил Трамп.

"Я не позволю демократам с помощью вызванной ими опасной приостановки работы правительства держать в заложниках наших военных и безопасность нашей страны в целом", - заверил президент США. Он выразил уверенность в том, что демократам следует поддержать законопроект, направленный на возобновление финансирования работы правительства. Трамп также отметил, что готов после этого начать обсуждение спорных финансовых вопросов.

Частичная приостановка работы федерального правительства США началась в полночь на 1 октября (07:00 мск) в связи с отсутствием финансирования. Это произошло из-за того, что представители правящей Республиканской и оппозиционной Демократической партий в Конгрессе не смогли прийти к согласию относительно ряда статей расходов, в том числе в сфере здравоохранения. Они по-прежнему не могут достичь договоренностей. Демократы и республиканцы обвиняют друг друга в провоцировании шатдауна и его затягивании в политических целях.

Согласно законодательству США, министерства и ведомства, отвечающие за обеспечение национальной безопасности и внешнеполитическую деятельность, продолжают работу в случае приостановки финансирования федерального правительства. Аналогичные требования предъявляются и к тем госслужащим, деятельность которых направлена на "защиту жизни и собственности". Те сотрудники госучреждений, которые вынуждены выходить на работу в подобных условиях, не получают жалование, однако оно обычно выплачивается им после того, как вопрос с поступлением средств урегулирован.

С 1977 года финансирование работы федерального правительства прерывалось в связи с разногласиями между администрацией и Конгрессом более 20 раз. Самый продолжительный период составил 35 дней - с 22 декабря 2018 года по 25 января 2019 года (в первый президентский срок Трампа).