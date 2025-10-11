TF1: во Франции могут сформировать новое правительство в начале следующей недели

До этого предполагалось, что переназначенный на пост премьера Себастьен Лекорню сделает это до конца 12 октября

ПАРИЖ, 11 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню сформирует новое правительство республики не ранее начала будущей недели. Об этом сообщил со ссылкой на источник телеканал TF1.

"Самое раннее, когда может состояться назначение министров, - это начало следующей недели", - приводит он слова своего собеседника.

До этого предполагалось, что переназначенный 10 октября на пост премьера Лекорню сформирует правительство до конца 12 октября, поскольку на следующий день на заседании кабинета министров планировалось обсудить законопроект о государственном бюджете на 2026 год.

6 октября Лекорню подал в отставку и заявил, что его "миссия завершена" и он уже не вернется на эту должность. 10 октября Макрон вновь назначил Лекорню премьером.