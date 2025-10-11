Офис Ас-сиси: "Саммит мира" о прекращении огня в Газе пройдет 13 октября

Встреча на высоком уровне состоится в Египте, на нее приглашены лидеры 20 стран

Редакция сайта ТАСС

© EPA-EFE/ ALAA BADARNEH

КАИР, 11 октября. /ТАСС/. "Саммит мира", созываемый по случаю заключения соглашения о прекращении огня в секторе Газа, состоится 13 октября в Шарм-эш-Шейхе в Египте. Об этом сообщила канцелярия президента арабской республики Абдель Фаттаха ас-Сиси.

"Саммит мира" пройдет в Шарм-эш-Шейхе 13 октября, председателями на нем выступят президенты Египта и США. К участию в саммите приглашены лидеры более чем 20 стран", - говорится в заявлении, опубликованном на странице офиса ас-Сиси в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).