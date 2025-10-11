Geo: десятки афганских военных погибли при столкновениях с ВС Пакистана

Исламабад применил артиллерию, танки, а также авиацию и беспилотники

Редакция сайта ТАСС

ДУБАЙ, 11 октября. /ТАСС/. По меньшей мере несколько десятков афганских военнослужащих погибли в результате столкновений с подразделениями армии Пакистана на границе двух стран. Об этом сообщил пакистанский телеканал Geo.

Отмечается, что ВС Пакистана применили артиллерию, танки, а также авиацию и беспилотники.

11 октября поступила информация о начале перестрелок в районе афганской провинции Гильменд. Позже ВВС Афганистана нанесли удар по пакистанскому городу Лахор. Официальные представители движения "Талибан" подробностей операции не предоставили. Афганский телеканал TOLO News сообщил на своем портале о гибели в ходе столкновений по меньшей мере 12 пакистанских военных.