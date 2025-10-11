TOLO News: Минобороны Афганистана объявило о завершении операции в Пакистане

По данным источников телеканала, операция прошла удачно

ДУБАЙ, 11 октября. /ТАСС/. Министерство обороны Афганистана заявило об успешном окончании операции на территории Пакистана. Об этом сообщил афганский телеканал TOLO News со ссылкой на источники.

По их сведениям, операция прошла удачно и завершилась в полночь по местному времени (22:00 мск).

Согласно данным телеканала, Минобороны Афганистана приняло меры против центров сил безопасности Пакистана вдоль линии Дюранда в ответ на неоднократные вторжения в афганское воздушное пространство и авиаудары. Ведомство также предупредило, что в случае повторного инцидента Вооруженные силы Афганистана защитят границы и дадут отпор.

Ранее поступила информация о начале перестрелок в районе афганской провинции Гильменд. Позже ВВС Афганистана нанесли удар по пакистанскому городу Лахор. Официальные представители движения "Талибан" подробностей операции не предоставили. Пакистанский телеканал Geo сообщил о гибели в ходе столкновений по меньшей мере нескольких десятков афганских военных.

Спор о признании государственной границы между Афганистаном и Пакистаном является одним из самых продолжительных в мире. Соглашение о делимитации между английскими и афганскими владениями было подписано в Кабуле в 1893 году эмиром Абдуррахман-ханом и Генри Мортимером Дюрандом. Вплоть до распада Британской Индии в 1947 году афганские правители рассматривали линию Дюранда как границу, но с 1947 года, после образования независимого Пакистана, Кабул не признает эту линию в качестве официальной границы. Спор часто становился причиной вооруженных конфликтов и восстаний в приграничных районах.