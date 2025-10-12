ХАМАС отказался от участия в саммите по Газе в Египте

Член политбюро движения Хусан Бадран подчеркнул, что в урегулировании конфликта оно действовало "через посредников из Катара и Египта"

КАИР, 12 октября. /ТАСС/. Палестинское движение ХАМАС не будет принимать участие в "Саммите мира" в Шарм-эш-Шейхе по случаю заключения соглашения о прекращении огня в секторе Газа.

"Что касается официального подписания, мы не будем присутствовать", - заявил член политбюро ХАМАС Хусан Бадран в интервью Agence France-Presse.

Он подчеркнул, что в урегулировании конфликта движение действовало "через посредников из Катара и Египта".

На данный момент премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не дал комментариев по поводу своего участия в саммите.

6 октября делегации Израиля и ХАМАС возобновили непрямые переговоры по урегулированию ситуации в секторе Газа. 9 октября стороны конфликта подписали соглашение о реализации первого этапа мирного плана, ранее представленного американским президентом Дональдом Трампом. Соглашение о прекращении огня в Газе вступило в силу в 12:00 мск 10 октября. На 13 октября в Шарм-эш-Шейхе запланирован "Саммит мира", созываемый по случаю заключения сделки.