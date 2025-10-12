Берлин подтвердил участие Мерца в саммите по случаю прекращения огня в Газе

Председателями на "саммите мира" выступят президенты Египта и США

Редакция сайта ТАСС

БЕРЛИН, 12 октября. /ТАСС/. Правительство Германии подтвердило участие канцлера Фридриха Мерца в "саммите мира", созываемом в Шарм-эш-Шейхе по случаю заключения соглашения о прекращении огня в секторе Газа.

Читайте также

"Это великолепно для Израиля, мусульман и арабских стран". Главное о сделке по Газе

"Канцлер Фридрих Мерц отправится завтра, в понедельник 13 октября, в Египет. По приглашению египетского президента [Абдель Фаттаха] ас-Сиси он примет участие в церемонии подписания соглашения о мире в Газе", - сообщил журналистам официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус. "Германия будет прилагать активные усилия при реализации мирного плана, прежде всего, с целью соблюдения стабильного режима прекращения огня и предоставления гуманитарной помощи. Канцлер подчеркнет своим визитом эти усилия", - добавил Корнелиус.

Председателями на "саммите мира" выступят президенты Египта и США. К участию в мероприятии, по данным египетской стороны, приглашены лидеры более чем 20 стран.

10 октября израильские военные объявили, что соглашение о прекращении огня в Газе вступило в силу в 12:00 мск и что войска "заняли позиции вдоль обновленных линий дислокации". Они указали, что с этого момента начался отсчет 72 часов до освобождения заложников, удерживаемых радикальным палестинским движением ХАМАС и его союзниками в секторе.

В ночь на 10 октября канцелярия израильского премьера сообщила, что правительство еврейского государства утвердило "сделку по освобождению всех заложников - и живых, и погибших". 9 октября Трамп заявил, что представители Израиля и ХАМАС по итогам консультаций в Египте достигли договоренностей насчет первого этапа мирного плана. По его словам, этот этап предполагает освобождение всех заложников "в ближайшее время" и отвод израильских войск к согласованной линии внутри Газы.