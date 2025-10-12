WSJ: ХАМАС готов передать Израилю 20 заложников уже 12 октября

Есть вероятность, что эти сроки могут сдвинуться, отмечает газета

НЬЮ-ЙОРК, 12 октября. /ТАСС/. Палестинское движение ХАМАС готово передать израильским властям 20 заложников уже 12 октября, однако есть вероятность, что эти сроки могут сдвинуться. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на свои источники.

По их данным, ХАМАС направил Израилю сообщение о готовности передать заложников через арабских посредников. Кроме того, движение впервые подтвердило, что у него находится 20 израильтян, отмечает издание.

Израильские военные готовятся принять заложников уже в воскресенье вечером, хотя существует вероятность, что передача состоится 13 октября, когда президент США Дональд Трамп планирует посетить Израиль и Египет, сообщили источники газеты. По оценкам еврейского государства, в секторе Газа остаются до 20 израильтян, а также тела примерно 28 заложников.

ХАМАС сообщил, что не знает местонахождения тел некоторых заложников и что ему будет сложно уложиться в 72-часовой срок, установленный планом Трампа для их передачи. Израиль также признал, что на их поиски, вероятно, уйдет гораздо больше времени. В связи с этим, по словам источников WSJ, создается совместная международная группа для поиска тел израильских заложников в секторе Газа. В нее войдут представители Египта, Катара, США и Турции.

Соглашение по Газе

9 октября Трамп объявил, что представители Израиля и ХАМАС достигли договоренностей по первому этапу предложенного им мирного плана, который предполагает освобождение всех удерживаемых в секторе Газа заложников и отвод израильских войск на согласованные позиции. Сразу после этого заявления премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху созвонился с Трампом и пригласил его выступить в Кнессете.

В ночь на 10 октября канцелярия Нетаньяху проинформировала, что правительство утвердило сделку по освобождению всех заложников. Соглашение о прекращении огня в секторе Газа вступило в силу 10 октября в 12:00 мск, а израильские войска "заняли позиции вдоль обновленных линий дислокации", официально проинформировала в тот же день пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Как сообщила на брифинге представитель израильского кабмина Шош Бедросян, после вступления в силу режима прекращения огня открылось "72-часовое окно", в течение которого заложники должны быть возвращены домой.