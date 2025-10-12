Нетаньяху: Израиль готов незамедлительно принять всех заложников из Газы

Высказывания премьер-министра еврейского государства, сделанные им во время разговора с израильским координатором по делам пленных и пропавших без вести Галем Хиршем, распространила его канцелярия

ТЕЛЬ-АВИВ, 12 октября. /ТАСС/. Израиль готов незамедлительно принять всех заложников, которые должны быть освобождены радикалами из Газы. С таким заявлением выступил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

"Израиль готов к немедленному приему всех заложников", - сказал глава кабмина Израиля.

Высказывания Нетаньяху, сделанные им во время разговора с координатором по делам пленных и пропавших без вести Галем Хиршем, распространила канцелярия премьера.

По информации гостелерадиокомпании Kan, Нетаньяху поговорил с Хиршем после того, как газета The Wall Street Journal (WSJ) сообщила, что радикальное палестинское движение ХАМАС готово передать израильским властям 20 заложников уже в воскресенье. Kan утверждает со ссылкой на собственные источники, что все заложники будут освобождены до прибытия президента США Дональда Трампа в Израиль.

Ранее пресс-служба Белого дома опубликовала рабочий график американского лидера, из которого следует, Трамп прибудет в Израиль утром 13 октября. Он встретится с семьями заложников, похищенных радикальным палестинским движением ХАМАС во время нападения на Израиль 7 октября 2023 года, после чего выступит в Кнессете.

Канцелярия израильского президента Ицхака Герцога 9 октября первой официально сообщила, что ожидается визит Трампа в Израиль. В тот же день американский лидер заявил, что готов выступить в Кнессете. 10 октября спикер израильского парламента Амир Охана направил Трампу официальное приглашение. В тексте документа, который распространила пресс-служба МИД Израиля, отмечается, что Трамп станет первым с 2008 года действующим президентом США, который выступит в Кнессете. 17 лет назад в израильском парламенте выступал Джордж Буш - младший.

Соглашение по Газе

9 октября Трамп объявил, что представители Израиля и радикального палестинского движения ХАМАС достигли договоренностей по первому этапу предложенного им мирного плана, который предполагает освобождение всех удерживаемых в секторе Газа заложников и отвод израильских войск на согласованные позиции. Сразу после этого заявления Нетаньяху созвонился с Трампом и пригласил его выступить в Кнессете.

В ночь на 10 октября канцелярия Нетаньяху проинформировала, что правительство утвердило сделку по освобождению всех заложников. Соглашение о прекращении огня в секторе Газа вступило в силу 10 октября в 12:00 мск, а израильские войска "заняли позиции вдоль обновленных линий дислокации", официально проинформировала в тот же день пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Как сообщила на брифинге представитель израильского кабмина Шош Бедросян, после вступления в силу режима прекращения огня открылось "72-часовое окно", в течение которого заложники должны быть возвращены домой