ВС Пакистана сообщили о гибели 23 военных в столкновениях на границе с Афганистаном

Более 200 боевиков "Движения талибов Пакистана" и связанных с ними террористов были нейтрализованы, сообщает Межведомственная служба по связям с общественностью армии исламской республики

ИСЛАМАБАД, 12 октября. /ТАСС/. По меньшей мере 23 военнослужащих Пакистана погибли в ходе столкновений с афганскими военными и боевиками группировки "Фитна аль-Хаваридж" (ранее была известна как "Техрик-и-Талибан Пакистан", или "Движение талибов Пакистана"). Об этом сообщает Межведомственная служба по связям с общественностью армии исламской республики (ISPR).

"Во время ночных перестрелок 23 военнослужащих Пакистана погибли, защищая территориальную целостность страны <...>, 29 солдат получили ранения. Согласно достоверным данным разведки и оценке ущерба, более 200 боевиков "Движения талибов Пакистана" и связанных с ними террористов были нейтрализованы, число раненых значительно больше", - говорится в релизе.

Отмечено, что произошедшее "подтверждает давнюю позицию Пакистана о том, что правительство Афганистана активно содействует террористам".