Что известно о столкновениях на границе Афганистана и Пакистана
03:56
Столкновения на афгано-пакистанской границе начались после атаки Пакистана на позиции талибов в районе провинции Гильменд. Конфликт связан с возобновлением территориальных споров вокруг линии Дюранда.
Столкновения на границе 11 октября
- Боевые действия возобновились вечером.
- ВВС Афганистана ударили по городу Лахор в Пакистане.
- Удар стал ответом на атаку Пакистана по позициям талибов вблизи границы, сообщили источники телеканала TOLO News.
- Армия Пакистана применила танки, артиллерию, авиацию и БПЛА.
- Минобороны Афганистана сообщило о завершении операции в полночь по местному времению
Потери
История конфликта
- Территориалтный спор о границе между Афганистаном и Пакистаном является одним из наиболее продолжительных в мире.
- До распада Британской Индии в 1947 году правители Афганистана рассматривали линию Дюранда как границу.
- Кабул перестал признавать эту линию в качестве официальной границы с момента образования независимого Пакистана в 1947 году.