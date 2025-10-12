Статья

Что известно о столкновениях на границе Афганистана и Пакистана

Редакция сайта ТАСС

© AP Photo/ Saifullah Zahir

Столкновения на афгано-пакистанской границе начались после атаки Пакистана на позиции талибов в районе провинции Гильменд. Конфликт связан с возобновлением территориальных споров вокруг линии Дюранда.

ТАСС собрал основное о произошедшем.

Столкновения на границе 11 октября

Боевые действия возобновились вечером.

ВВС Афганистана ударили по городу Лахор в Пакистане.

Удар стал ответом на атаку Пакистана по позициям талибов вблизи границы, сообщили источники телеканала TOLO News.

Армия Пакистана применила танки, артиллерию, авиацию и БПЛА.

Минобороны Афганистана сообщило о завершении операции в полночь по местному времению

Потери

В столкновениях погибли как минимум 12 военнослужащих армии Пакистана.

Со стороны Афганистана, по информации пакиcтанского телеканала Geo, потери достигли по меньшей мере нескольких десятков военных.

История конфликта