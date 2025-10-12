Реклама на ТАСС
Статья

Что известно о столкновениях на границе Афганистана и Пакистана

Редакция сайта ТАСС
03:56
© AP Photo/ Saifullah Zahir

Столкновения на афгано-пакистанской границе начались после атаки Пакистана на позиции талибов в районе провинции Гильменд. Конфликт связан с возобновлением территориальных споров вокруг линии Дюранда.

ТАСС собрал основное о произошедшем.

Столкновения на границе 11 октября

  • Боевые действия возобновились вечером.
  • ВВС Афганистана ударили по городу Лахор в Пакистане. 
  • Удар стал ответом на атаку Пакистана по позициям талибов вблизи границы, сообщили источники телеканала TOLO News.
  • Армия Пакистана применила танки, артиллерию, авиацию и БПЛА.
  • Минобороны Афганистана сообщило о завершении операции в полночь по местному времению

Потери

  • В столкновениях погибли как минимум 12 военнослужащих армии Пакистана.
  • Со стороны Афганистана, по информации пакиcтанского телеканала Geo, потери достигли по меньшей мере нескольких десятков военных.

История конфликта

  • Территориалтный спор о границе между Афганистаном и Пакистаном является одним из наиболее продолжительных в мире. 
  • До распада Британской Индии в 1947 году правители Афганистана рассматривали линию Дюранда как границу. 
  • Кабул перестал признавать эту линию в качестве официальной границы с момента образования независимого Пакистана в 1947 году.
 
