Кабул сообщил о гибели 58 пакистанских военных в ходе операции ВС Афганистана

Еще 30 получили ранения

ИСЛАМАБАД, 12 октября. /ТАСС/. По меньшей мере 58 военнослужащих армии Пакистана убиты, еще 30 получили ранения в ходе операции ВС Афганистана на границе двух стран. Об этом сообщил официальный представитель афганского правительства Забихулла Муджахид.

"В ходе операции, проведенной прошлой ночью, 58 пакистанских солдат были убиты, а еще 30 получили ранения, - приводит его слова афганский телеканал TOLO News. - 9 афганских солдат погибли, еще 16 получили ранения. Также уничтожены 20 пакистанских блокпостов".