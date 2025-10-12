МИД Пакистана: действия на границе не направлены против мирных жителей Афганистана
ИСЛАМАБАД, 12 октября. /ТАСС/. Ответные удары Пакистана по террористическим формированиям на территории Афганистана носят оборонительный характер и не направлены против мирных жителей. Об этом заявил глава МИД исламской республики Исхак Дар.
"Наши оборонительные меры не направлены против миролюбивого гражданского населения Афганистана. В отличие от сил "Талибана", мы проявляем крайнюю осторожность в наших оборонительных мерах, чтобы избежать гибели мирных жителей", - написал он в X.
По словам главы внешнеполитического ведомства, ответ Пакистана на "серьезную провокацию" со стороны афганских властей направлен "против инфраструктуры "Талибана" и "на нейтрализацию террористических элементов "Фитна аль-Хаваридж" (ранее эта группировка была известна как "Движение талибов Пакистана" - прим. ТАСС) и "Фитна аль-Хиндустан", действующих с территории Афганистана".