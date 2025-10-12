МИД Пакистана: действия на границе не направлены против мирных жителей Афганистана

По словам главы внешнеполитического ведомства Исхака Дара, ответ Пакистана на "серьезную провокацию" со стороны афганских властей направлен "против инфраструктуры "Талибана"

ИСЛАМАБАД, 12 октября. /ТАСС/. Ответные удары Пакистана по террористическим формированиям на территории Афганистана носят оборонительный характер и не направлены против мирных жителей. Об этом заявил глава МИД исламской республики Исхак Дар.

"Наши оборонительные меры не направлены против миролюбивого гражданского населения Афганистана. В отличие от сил "Талибана", мы проявляем крайнюю осторожность в наших оборонительных мерах, чтобы избежать гибели мирных жителей", - написал он в X.

По словам главы внешнеполитического ведомства, ответ Пакистана на "серьезную провокацию" со стороны афганских властей направлен "против инфраструктуры "Талибана" и "на нейтрализацию террористических элементов "Фитна аль-Хаваридж" (ранее эта группировка была известна как "Движение талибов Пакистана" - прим. ТАСС) и "Фитна аль-Хиндустан", действующих с территории Афганистана".