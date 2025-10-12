Азаров: ситуация с плохим отоплением на Украине зимой рискует повториться

Депутат Верховной рады Алексей Кучеренко ранее заявил, что власти Украины будут "отодвигать" начало отопительного сезона, чтобы сэкономить газ

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Проблемы с отоплением на Украине могут повториться и этой зимой, заявил в интервью ТАСС бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

Экс-премьеру Украины был задан вопрос, какая зима ждет украинцев. "Мне трудно сказать, какая зима будет, - сказал он. - Были зимы, которые за последние годы характеризовались очень теплыми периодами, а топили плохо, и температура в домах была 16-17 градусов, а где-то и 14 градусов. Если зима повторится, то повторится ситуация прошлых зимних периодов".

Ранее депутат Верховной рады Алексей Кучеренко заявил, что власти Украины будут "отодвигать" начало отопительного сезона, чтобы сэкономить газ. В свою очередь депутат Верховной рады Марьяна Безуглая призвала жителей украинских городов и особенно Киева переехать в деревню на зиму из-за возможного блэкаута.

Уже в нескольких городах Украины власти предупредили о сложном отопительном сезоне. Так, мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинков сообщил, что зимой могут отключать свет и газ, а во Львове отложили начало отопительного сезона на несколько недель.

Полный текст интервью будет опубликован в 17:00 мск.