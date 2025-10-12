Реклама на ТАСС
ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Ближневосточный конфликт
Нобелевская премия
ТАСС Медиа
ГлавнаяВ миреВоенная операция на Украине

Экс-премьер Украины полагает, что завершение конфликта "не за горами"

Юлия Тимошенко также заявила, что знает определенную информацию, но не привела деталей
Редакция сайта ТАСС
12:24
© Александр Река/ ТАСС

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Экс-премьер Украины, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко полагает, что завершение боевых действий в стране не за горами.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Я, зная определенную информацию, верю, что завершение войны не за горами", - цитирует ее украинское издание "Инсайдер". При этом она не привела деталей о том, какой информацией владеет.

В апреле Тимошенко заявляла, что существуют международные планы по завершению украинского конфликта до конца мая 2025 года. Она также утверждала, что после завершения конфликта на Украине произойдет тотальная перезагрузка власти. 

УкраинаТимошенко, Юлия ВладимировнаВоенная операция на Украине