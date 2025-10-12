Экс-премьер Украины полагает, что завершение конфликта "не за горами"

Юлия Тимошенко также заявила, что знает определенную информацию, но не привела деталей

Редакция сайта ТАСС

© Александр Река/ ТАСС

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Экс-премьер Украины, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко полагает, что завершение боевых действий в стране не за горами.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Я, зная определенную информацию, верю, что завершение войны не за горами", - цитирует ее украинское издание "Инсайдер". При этом она не привела деталей о том, какой информацией владеет.

В апреле Тимошенко заявляла, что существуют международные планы по завершению украинского конфликта до конца мая 2025 года. Она также утверждала, что после завершения конфликта на Украине произойдет тотальная перезагрузка власти.