Кабмин Израиля: освобождение удерживаемых в Газе заложников начнется 13 октября

Израиль ожидает, что все 20 живых заложников будут переданы Красному Кресту единовременно, заявила официальный представитель израильского правительства Шош Бедросян

ТЕЛЬ-АВИВ, 12 октября. /ТАСС/. Освобождение удерживаемых радикалами заложников в рамках сделки по Газе начнется рано утром 13 октября. Об этом сообщила в ходе брифинга официальный представитель израильского правительства Шош Бедросян.

"Освобождение заложников начнется рано утром в понедельник. Мы ожидаем, что все 20 живых заложников будут переданы Красному Кресту единовременно. Они будут доставлены на шести или восьми автомобилях без каких-либо торжеств со стороны террористической организации ХАМАС", - сказала она.

Вместе с тем Бедросян заверила, что "Израиль готов немедленно принять всех заложников". "Мы ожидаем их завтра, но если освобождение состоится раньше, мы будем готовы принять их", - отметила она. "Мы также готовы принять тела 28 наших заложников после освобождения живых заложников", - добавила Бедросян, напомнив, что "эти заложники были убиты террористами либо 7 октября [2023 года], либо убиты в плену, либо их тела удерживались террористами в Газе с 2014 года". "Международные силы, созданные в рамках мирного плана, помогут найти останки заложников [в секторе Газа], если их не найдут и не вернут завтра", - уточнила она.

9 октября президент США Дональд Трамп объявил, что представители Израиля и радикального палестинского движения ХАМАС достигли договоренностей по первому этапу предложенного им мирного плана, который предполагает освобождение всех удерживаемых в секторе Газа заложников и отвод израильских войск на согласованные позиции. В ночь на 10 октября канцелярия Нетаньяху проинформировала, что правительство утвердило сделку по освобождению всех заложников. Соглашение о прекращении огня в секторе Газа вступило в силу 10 октября в 12:00 мск, а израильские войска "заняли позиции вдоль обновленных линий дислокации", официально проинформировала в тот же день пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

По словам Бедросян, после вступления в силу режима прекращения огня открылось "72-часовое окно", в течение которого заложники должны быть возвращены домой.