Кабмин Израиля: палестинских заключенных освободят после возвращения заложников
Редакция сайта ТАСС
12:49
обновлено 13:04
ТЕЛЬ-АВИВ, 12 октября. /ТАСС/. Палестинские заключенные будут освобождены в рамках сделки по Газе после того, как в Израиль вернутся освобождаемые заложники. Об этом сообщила в ходе брифинга официальный представитель израильского правительства Шош Бедросян.
Читайте также
"Это великолепно для Израиля, мусульман и арабских стран". Главное о сделке по Газе
"Палестинские заключенные будут освобождены, как только Израиль получит подтверждение, что все наши заложники, которые должны быть освобождены завтра (13 октября - прим. ТАСС), пересекли границу и находятся в Израиле", - сказала она.
По ее словам, к моменту, когда Израиль получит подтверждение, что заложники вернулись на израильскую территорию, палестинские заключенные уже будут помещены в автобусы. "Как только подтверждение поступит, автобусы отправятся в путь", - добавила она.