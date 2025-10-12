Кабмин Израиля: палестинских заключенных освободят после возвращения заложников

Когда Израиль получит подтверждение, что заложники вернулись, палестинские заключенные уже будут помещены в автобусы, заявила официальный представитель правительства Шош Бедросян

ТЕЛЬ-АВИВ, 12 октября. /ТАСС/. Палестинские заключенные будут освобождены в рамках сделки по Газе после того, как в Израиль вернутся освобождаемые заложники. Об этом сообщила в ходе брифинга официальный представитель израильского правительства Шош Бедросян.

"Палестинские заключенные будут освобождены, как только Израиль получит подтверждение, что все наши заложники, которые должны быть освобождены завтра (13 октября - прим. ТАСС), пересекли границу и находятся в Израиле", - сказала она.

По ее словам, к моменту, когда Израиль получит подтверждение, что заложники вернулись на израильскую территорию, палестинские заключенные уже будут помещены в автобусы. "Как только подтверждение поступит, автобусы отправятся в путь", - добавила она.