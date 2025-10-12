Зеленский поговорил с Трампом второй раз за два дня

Обе беседы прошли по телефону

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп вновь побеседовали по телефону - второй раз за два дня. Соответствующее сообщение опубликовано в Telegram-канале Зеленского.

"Только что говорил с президентом США Дональдом Трампом, уже второй раз за два дня, и сегодня тоже был очень продуктивный разговор", - отметил Зеленский. По его словам, обсуждались военные нужды Украины и энергетика.

Накануне Зеленский и Трамп также провели телефонный разговор, отмечалось, что его темой стал недостаток средств ПВО у Киева. Ранее американские СМИ, а также украинские военные сообщили, что американские зенитные ракетные комплексы Patriot на Украине стали гораздо хуже справляться с перехватом российских ракет. В частности, об этом заявил экс-заместитель главы Генштаба ВСУ генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко, отметивший, что эффективность систем Patriot на Украине упала с 42 до 6%. Кроме того, издание Financial Times сообщало, что американские поставки противоракет для Patriot Киеву замедлились.