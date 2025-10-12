Азаров: Европа не верит, что Россия применит ядерное оружие

Из-за этого европейские лидеры готовы к безрассудным действиям, считает бывший премьер-министр Украины

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Европейские лидеры не верят, что Россия может применить ядерное оружие, поэтому готовы к безрассудным действиям. Об этом заявил в интервью ТАСС бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

"Они собираются, исходя из их возможностей, а такие возможности у них есть, обеспечить огромное превосходство в области обычных вооружений над Россией и развязать конфликт. Они этого не скрывают и даже адресуют нас к 2027 или максимум к 2030 году", - отметил экс-премьер Украины.

"Они [европейские политики] вот не считают этот шаг безрассудным. Они считают, что Россия никогда не решится применять ядерное вооружение. Свое ядерное вооружение Россия не решится применять - вот они в это свято верят", - сказал Азаров. По его словам, "именно из этого исходит их стратегия наращивания обычных вооружений".

Как отметил бывший украинский премьер, надо убедить Европу в том, что, "защищаясь, Россия вправе нанести упреждающий удар и ответить так, как положено ответить в данной ситуации". "Я думаю, что произойдет смена политического руководства в Европе. Все-таки, смотрите, сейчас на волоске [президент Франции Эмманюэль] Макрон, например, плохие результаты у [премьер-министра Великобритании Кира] Стармера, у [канцлера ФРГ Фридриха] Мерца тоже такие результаты, которые не говорят о том, что ему светит долголетие", - указал Азаров.

По его мнению, возможно, в Европе "произойдет смена, приход более реалистичных политиков". "Так что играться вот с такими вещами «верю-не верю» - ты давай так не работай, политики так не работают, «верю-не верю», ты смотри реальный расклад сил, реальные ситуации, принимай решения, исходя из реалий. А реалии такие, что России деваться будет некуда: если Европейский Союз нападет, то я думаю, что российское руководство использует абсолютно все возможности для того, чтобы нанести поражение тому, кто напал", - заключил экс-премьер Украины.