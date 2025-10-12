Участие в "саммите мира" в Шарм-эш-Шейхе подтвердили 20 стран

В канцелярии президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси сообщили, что ожидается также прибытие генсека ООН, председателя Евросовета и генсека Лиги арабских государств

Редакция сайта ТАСС

Шарм-эш-Шейх © Ioanna_alexa/ Shutterstock/ Fotodom

КАИР, 12 октября. /ТАСС/. Представители по меньшей мере 20 стран подтвердили, что примут участие в "саммите мира", который пройдет в Шарм-эш-Шейхе 13 октября. Об этом сообщила канцелярия президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси.

Читайте также

"Это великолепно для Израиля, мусульман и арабских стран". Главное о сделке по Газе

"Ожидается, что в саммите примут участие лидеры и высокопоставленные представители Азербайджана, Армении, Бахрейна, Великобритании, Венгрии, Греции, Индии, Индонезии, Иордании, Испании, Италии, Кипра, Кувейта, ОАЭ, Омана, Пакистана, Турции, США, Франции и ФРГ. Кроме того, в Шарм-эш-Шейхе ожидают генерального секретаря ООН, председателя Евросовета и генсека Лиги арабских государств", - говорится в заявлении канцелярии ас-Сиси, которое распространил египетский телеканал "Аль-Кахира аль-Ихбария".

"Саммит мира" в Шарм-эш-Шейхе созывается по случаю официального заключения сделки о прекращении огня в секторе Газа. При этом представители палестинского движения ХАМАС и Израиля, которые вели переговоры о перемирии в анклаве и об обмене удерживаемых там заложников на палестинских заключенных, от участия во встрече отказались. О том, будет ли на саммите присутствовать руководство Катара, выступавшего посредником на консультациях, также пока не сообщается.