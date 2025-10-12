Guardian: Борис Джонсон мог поощрять затягивание конфликта на Украине ради денег

Бывший премьер-министр Великобритании мог лоббировать интересы бизнесмена Кристофера Харборна, владеющим долей поставщика беспилотников украинской стороне

Борис Джонсон © Сергей Бобылев/ ТАСС

ЛОНДОН, 12 октября. /ТАСС/. Бывший премьер-министр Великобритании (2019-2022) Борис Джонсон мог выступать за затягивание конфликта на Украине в интересах своего спонсора бизнесмена Кристофера Харборна, который имеет долю в оборонной компании QinetiQ. Об этом говорится в расследовании газеты The Guardian.

Как следует из данных газеты, в ноябре 2022 года, после ухода с поста премьер-министра, Джонсон получил пожертвование в размере £1 млн от Харборна. Этот взнос может быть признан самым крупным единовременным переводом средств для депутата Палаты общин (нижней палаты парламента), которым экс-премьер оставался до июня 2023 года. Как подчеркнуло издание, бизнесмен владеет 13% акций компании QinetiQ, которая поставляет БПЛА на Украину. Это может указывать на его заинтересованность в продолжении конфликта.

The Guardian отметила, что реакция Джонсона на это расследование оказалась крайне грубой. В комментарии изданию он назвал материал "жалкими небылицами". "Вам должно быть стыдно. Почему бы вам просто не сменить название на «Правда»? Ваши истории - чушь", - сказал он в комментарии газете.

В ноябре 2023 года руководитель фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия в интервью украинскому телеканалу "1+1" в ответ на вопрос о том, почему Киев отказался от переговоров с Москвой в 2022 году, заявил: "Когда мы вернулись из Стамбула, приехал Борис Джонсон в Киев и сказал, что мы вообще не будем с ними ничего подписывать. И «давайте будем просто воевать»". Позднее Джонсон неоднократно выступал против мирного урегулирования, требуя от Киева продолжать вести боевые действия против России.