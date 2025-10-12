Реклама на ТАСС
ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Ближневосточный конфликт
Нобелевская премия
ТАСС Медиа
ГлавнаяВ миреБлижневосточный конфликт

Начальник генштаба ВС Израиля рассказал, что обеспечило победу над ХАМАС

Это удалось благодаря сочетанию двух лет военного давления и дипломатических мер, заявил Эяль Замир
Редакция сайта ТАСС
16:53
обновлено 17:03

Начальник Генштаба израильской армии Эяль Замир

© AP Photo/ Ohad Zwigenberg

ТЕЛЬ-АВИВ, 12 октября. /ТАСС/. Сочетание двух лет военного давления в секторе Газа и дипломатических мер обеспечило Израилю победу над радикальным движением ХАМАС. Такое мнение высказал начальник Генштаба израильской армии Эяль Замир.

Читайте также

"Это великолепно для Израиля, мусульман и арабских стран". Главное о сделке по Газе

"Мы вступили в экзистенциальную войну, чтобы обеспечить выживание Израиля, и разгромили врага. Военное давление, которое мы оказывали последние два года, в сочетании с дипломатическими мерами представляет собой победу над ХАМАС", - приводит его слова армейская пресс-служба.

Начальник Генштаба отметил, что в настоящее время "Армия обороны Израиля начинает операцию "Возвращение домой" по освобождению заложников из плена ХАМАС". "Через несколько часов мы будем радоваться, видя, как наши живые заложники возвращаются к своим семьям, и будем скорбеть о тех, кто был убит, среди которых наши героические солдаты, павшие в бою", - продолжил он. 

ПалестинаБлижневосточный конфликтИзраиль