Начальник генштаба ВС Израиля рассказал, что обеспечило победу над ХАМАС

Это удалось благодаря сочетанию двух лет военного давления и дипломатических мер, заявил Эяль Замир

Редакция сайта ТАСС

Начальник Генштаба израильской армии Эяль Замир © AP Photo/ Ohad Zwigenberg

ТЕЛЬ-АВИВ, 12 октября. /ТАСС/. Сочетание двух лет военного давления в секторе Газа и дипломатических мер обеспечило Израилю победу над радикальным движением ХАМАС. Такое мнение высказал начальник Генштаба израильской армии Эяль Замир.

Читайте также

"Это великолепно для Израиля, мусульман и арабских стран". Главное о сделке по Газе

"Мы вступили в экзистенциальную войну, чтобы обеспечить выживание Израиля, и разгромили врага. Военное давление, которое мы оказывали последние два года, в сочетании с дипломатическими мерами представляет собой победу над ХАМАС", - приводит его слова армейская пресс-служба.

Начальник Генштаба отметил, что в настоящее время "Армия обороны Израиля начинает операцию "Возвращение домой" по освобождению заложников из плена ХАМАС". "Через несколько часов мы будем радоваться, видя, как наши живые заложники возвращаются к своим семьям, и будем скорбеть о тех, кто был убит, среди которых наши героические солдаты, павшие в бою", - продолжил он.