Нетаньяху: Израиль добился колоссальных побед повсюду, где сражался

Еврейское государство добилось побед, которые потрясли весь мир, подчеркнул премьер-министр

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху © Menahem Kahana/ Pool Photo via AP

ТЕЛЬ-АВИВ, 12 октября. /ТАСС/. Премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль добился колоссальных побед, которые потрясли весь мир, повсюду, где сражался.

"Объединив усилия, мы [Израиль] добились колоссальных побед. Побед, которые потрясли весь мир. Где бы мы ни сражались, мы победили", - заявил Нетаньяху в ходе видеообращения к гражданам страны, которое транслировали основные каналы израильского телевидения.